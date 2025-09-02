https://ria.ru/20250902/putin-2039061207.html
Путин допустил сотрудничество России и США на атомных объектах Словакии
Путин допустил сотрудничество России и США на атомных объектах Словакии
2025-09-02T13:01:00+03:00
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин допустил возможность сотрудничества России и США на атомных объектах в Словакии. Путин во вторник провел встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Президент России не исключил, что российские и американские представители могут сотрудничать на Запорожской АЭС. "Это предпосылка для того, чтобы осуществить совместные проекты и на словацком рынке", - отметил президент России.
