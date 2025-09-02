Рейтинг@Mail.ru
Путин допустил сотрудничество России и США на атомных объектах Словакии
13:01 02.09.2025
Путин допустил сотрудничество России и США на атомных объектах Словакии
в мире
россия
словакия
сша
владимир путин
роберт фицо
запорожская аэс
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин допустил возможность сотрудничества России и США на атомных объектах в Словакии. Путин во вторник провел встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Президент России не исключил, что российские и американские представители могут сотрудничать на Запорожской АЭС. "Это предпосылка для того, чтобы осуществить совместные проекты и на словацком рынке", - отметил президент России.
в мире, россия, словакия, сша, владимир путин, роберт фицо, запорожская аэс
В мире, Россия, Словакия, США, Владимир Путин, Роберт Фицо, Запорожская АЭС
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин допустил возможность сотрудничества России и США на атомных объектах в Словакии.
Путин во вторник провел встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Президент России не исключил, что российские и американские представители могут сотрудничать на Запорожской АЭС.
"Это предпосылка для того, чтобы осуществить совместные проекты и на словацком рынке", - отметил президент России.
Песков рассказал о переговорах Путина с Фицо
22 декабря 2024, 19:35
 
В мире Россия Словакия США Владимир Путин Роберт Фицо Запорожская АЭС
 
 
