Путин на встрече с Фицо объяснил, как заставить Киев уважать чужие интересы - РИА Новости, 02.09.2025
12:58 02.09.2025
Путин на встрече с Фицо объяснил, как заставить Киев уважать чужие интересы
в мире
восточная европа
россия
украина
владимир путин
роберт фицо
киев
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, если закрыть поставки газа Украине от стран Восточной Европы, то "они сразу поймут", что есть пределы их поведения в области нарушения чужих интересов. "Украина получает значительный объём энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, если закрыть поставки газа Украине от стран Восточной Европы, то "они сразу поймут", что есть пределы их поведения в области нарушения чужих интересов.
"Украина получает значительный объём энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
Заголовок открываемого материала