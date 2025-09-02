https://ria.ru/20250902/putin-2039060122.html
Путин на встрече с Фицо объяснил, как заставить Киев уважать чужие интересы
Путин на встрече с Фицо объяснил, как заставить Киев уважать чужие интересы - РИА Новости, 02.09.2025
Путин на встрече с Фицо объяснил, как заставить Киев уважать чужие интересы
Президент РФ Владимир Путин заявил, что, если закрыть поставки газа Украине от стран Восточной Европы, то "они сразу поймут", что есть пределы их поведения в... РИА Новости, 02.09.2025
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, если закрыть поставки газа Украине от стран Восточной Европы, то "они сразу поймут", что есть пределы их поведения в области нарушения чужих интересов. "Украина получает значительный объём энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
Путин на встрече с Фицо объяснил, как заставить Киев уважать чужие интересы
