12:39 02.09.2025 (обновлено: 12:44 02.09.2025)
Путин назвал единственную цель России на Украине
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Единственная цель России на Украине – защита собственных интересов, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается России, то она вынуждена была защищать свои интересы и людей, которые связывают свою жизнь, свою судьбу с Российской Федерацией, с Россией, с нашей историей и традициями. Вот в чем суть конфликта (на Украине - ред.), вот откуда он взялся. И это совсем не наше агрессивное поведение, а агрессивное поведение с другой стороны. И у нас нет никаких других целей, кроме как защищать свои интересы", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
владимир путин, в мире, россия, украина, роберт фицо
Владимир Путин, В мире, Россия, Украина, Роберт Фицо
Владимир Путин. Архивное фото
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Единственная цель России на Украине – защита собственных интересов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается России, то она вынуждена была защищать свои интересы и людей, которые связывают свою жизнь, свою судьбу с Российской Федерацией, с Россией, с нашей историей и традициями. Вот в чем суть конфликта (на Украине - ред.), вот откуда он взялся. И это совсем не наше агрессивное поведение, а агрессивное поведение с другой стороны. И у нас нет никаких других целей, кроме как защищать свои интересы", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
Владимир ПутинВ миреРоссияУкраинаРоберт Фицо
 
 
