https://ria.ru/20250902/putin-2039054079.html

Путин назвал единственную цель России на Украине

Путин назвал единственную цель России на Украине - РИА Новости, 02.09.2025

Путин назвал единственную цель России на Украине

Единственная цель России на Украине – защита собственных интересов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T12:39:00+03:00

2025-09-02T12:39:00+03:00

2025-09-02T12:44:00+03:00

владимир путин

в мире

россия

украина

роберт фицо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035722062_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83d116355ba87965ab2fd93fdd39872.jpg

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Единственная цель России на Украине – защита собственных интересов, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается России, то она вынуждена была защищать свои интересы и людей, которые связывают свою жизнь, свою судьбу с Российской Федерацией, с Россией, с нашей историей и традициями. Вот в чем суть конфликта (на Украине - ред.), вот откуда он взялся. И это совсем не наше агрессивное поведение, а агрессивное поведение с другой стороны. И у нас нет никаких других целей, кроме как защищать свои интересы", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.

https://ria.ru/20250902/dolgo-2039054463.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, в мире, россия, украина, роберт фицо