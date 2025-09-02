https://ria.ru/20250902/putin-2039053867.html

Путин: Запад способствовал проведению госпереворота на Украине

Путин: Запад способствовал проведению госпереворота на Украине

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Конфликт на Украине связан с тем, что Запад способствовал проведению госпереворота на Украине, а не с агрессивным поведением РФ, заявил президент России Владимир Путин."Конфликт на Украине, я уже об этом многократно говорил, только что на мероприятии ШОС сказал, связан не с нашим агрессивным поведением. Он связан с тем, что Запад способствовал проведению государственного переворота на Украине. Кстати говоря, несмотря на то, что три руководителя государств - Польши, Франции и Германии - поставили свои подписи как гаранты договоренности между властью и оппозицией в 2014 году на Украине. А через буквально пару дней произошел государственный переворот. И вот те, кто давал гарантии договоренности между оппозицией и президентом, пальцем не пошевелили для того, чтобы вернуть политический процесс на Украине в конституционное поле, а начали поддерживать тех, кто совершил государственный переворот. Отсюда и начался конфликт", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словакии Робертом Фицо.

