Россия не собирается ни на кого нападать, заявил Путин
Россия не собирается ни на кого нападать, заявил Путин - РИА Новости, 02.09.2025
Россия не собирается ни на кого нападать, заявил Путин
Любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что Россия не собирается ни на кого нападать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T12:35:00+03:00
2025-09-02T12:35:00+03:00
2025-09-02T12:40:00+03:00
россия
владимир путин
европа
роберт фицо
в мире
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что Россия не собирается ни на кого нападать, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы видим, сейчас постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу. Я думаю, что это для здравомыслящих людей понятная провокация или полная некомпетентность. Потому что любой здравомыслящий человек прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что у России не было никогда, нет и не будет никакого желания ни на кого нападать", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
россия
европа
россия, владимир путин, европа, роберт фицо, в мире
Россия, Владимир Путин, Европа, Роберт Фицо, В мире
Россия не собирается ни на кого нападать, заявил Путин
