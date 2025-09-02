https://ria.ru/20250902/putin-2039052937.html

Россия не собирается ни на кого нападать, заявил Путин

Россия не собирается ни на кого нападать, заявил Путин

Любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что Россия не собирается ни на кого нападать, заявил президент РФ Владимир Путин.

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что Россия не собирается ни на кого нападать, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы видим, сейчас постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу. Я думаю, что это для здравомыслящих людей понятная провокация или полная некомпетентность. Потому что любой здравомыслящий человек прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что у России не было никогда, нет и не будет никакого желания ни на кого нападать", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.

Новости

