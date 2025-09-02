Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Фицо ситуацию на Украине, агрессию стран Запада и экономику
12:21 02.09.2025 (обновлено: 13:06 02.09.2025)
Путин обсудил с Фицо ситуацию на Украине, агрессию стран Запада и экономику
Путин обсудил с Фицо ситуацию на Украине, агрессию стран Запада и экономику - РИА Новости, 02.09.2025
Путин обсудил с Фицо ситуацию на Украине, агрессию стран Запада и экономику
Президент Владимир Путин обсудил на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо в Китае ситуацию на Украине, провокации европейских стран и экономику. Главное —... РИА Новости, 02.09.2025
в мире
китай
роберт фицо
япония
владимир путин
шос
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо в Китае ситуацию на Украине, провокации европейских стран и экономику. Главное — в материале РИА Новости.Заявления Путина"Вот в чем суть конфликта, вот откуда он взялся. И это совсем не наше агрессивное поведение, а агрессивное поведение с другой стороны. И у нас нет никаких других целей, кроме как защищать свои интересы".&quot;Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов&quot;."Они (представители Запада. — Прим. ред.) специалисты не по сказкам, а по фильмам ужасов. То, что постоянно мы видим сейчас, — постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу".Высказывания Фицо &quot;Мы очень жестко реагируем на атаки на нефтяную инфраструктуру. В пятницу у меня будет встреча с президентом Украины в городе Ужгород. Я буду очень серьезно поднимать этот вопрос. Потому что невозможно, чтобы осуществлялись такие атаки на очень важную для нас инфраструктуру&quot;."Я иногда очень разочаровываюсь, что Евросоюз, несмотря на то, что я очень уважаю его, не способен реагировать на движение в мире".Путин находится в КНР с четырехдневным визитом. Сегодня также ожидаются несколько двусторонних встреч президента. В среду он будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.Перед поездкой в китайскую столицу Путин участвовал в саммите ШОС в Тяньцзине. Там он выступил на встрече в формате "ШОС плюс" и провел серию двусторонних переговоров.
китай
япония
Путин и премьер Словакии Фицо перед началом переговоров в Пекине
Путин и премьер Словакии Фицо перед началом переговоров в Пекине
"Если я жив, то это уже хорошо" – Путин ответил на вопрос Фицо о том, как поживает
"Если я жив, то это уже хорошо" Путин с улыбкой ответил на вопрос Фицо о том, как поживает.
Фицо сравнил ЕС с жабой на дне колодца, не видящей, что происходит наверху
Фицо на встрече с Путиным сравнил ЕС с жабой на дне колодца, не видящей, что происходит наверху.
в мире, китай, роберт фицо, япония, владимир путин, шос
В мире, Китай, Роберт Фицо, Япония, Владимир Путин, ШОС

Путин обсудил с Фицо ситуацию на Украине, агрессию стран Запада и экономику

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо в Китае ситуацию на Украине, провокации европейских стран и экономику. Главное — в материале РИА Новости.

Заявления Путина

  • Конфликт на Украине вызван тем, что Запад способствовал проведению госпереворота. Москва была вынуждена защищать людей, которые связывают свою судьбу с Россией:
«
"Вот в чем суть конфликта, вот откуда он взялся. И это совсем не наше агрессивное поведение, а агрессивное поведение с другой стороны. И у нас нет никаких других целей, кроме как защищать свои интересы".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Россия долго терпела, когда ВСУ наносили удары по энергетической инфраструктуре, а затем начала серьезно отвечать. Киев пытается нанести ущерб Москве в ответ на удары, но от этого страдают и партнеры России:
«

"Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Страна никогда не возражала против членства Украины в ЕС, но считает неприемлемым вступление в НАТО. Консенсус по гарантиям безопасности найти возможно, но ее нельзя обеспечить за счет Москвы.
  • Президент заявил о готовности взаимодействовать с американскими представителями на Запорожской АЭС. Он не исключил трехстороннее сотрудничество с США и Украиной на станции.
  • Любой здравомыслящий человек осознает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать:
«
"Они (представители Запада. — Прим. ред.) специалисты не по сказкам, а по фильмам ужасов. То, что постоянно мы видим сейчас, — постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Москва с уважением относится к независимой внешней политике Братиславы.
  • Россия остается надежным поставщиком энергоносителей в Словакию. Ее компании продолжают с успехом работать на российском рынке, это полезно для экономики этой страны.

Высказывания Фицо

  • Премьер подчеркнул, что обсудит на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу недопустимость атак на энергоинфраструктуру:
«

"Мы очень жестко реагируем на атаки на нефтяную инфраструктуру. В пятницу у меня будет встреча с президентом Украины в городе Ужгород. Я буду очень серьезно поднимать этот вопрос. Потому что невозможно, чтобы осуществлялись такие атаки на очень важную для нас инфраструктуру".

Председатель правительства Словакии Роберт Фицо
Роберт Фицо
Премьер Словакии
  • Словакия заинтересована в продолжении поставок российских газа и нефти, а также стандартизации отношений с Москвой. Фицо предложил провести заседание совместной комиссии по углублению сотрудничества.
  • Братислава будет голосовать против плана Еврокомиссии, который предусматривает поэтапный отказ от российского газа.
  • Евросоюз иногда напоминает жабу, сидящую на дне колодца и не видящую:
«
"Я иногда очень разочаровываюсь, что Евросоюз, несмотря на то, что я очень уважаю его, не способен реагировать на движение в мире".
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо
Роберт Фицо
Премьер Словакии
  • Словакия будет продолжать взаимодействие с Россией в области заботы о воинских захоронениях.
Путин находится в КНР с четырехдневным визитом. Сегодня также ожидаются несколько двусторонних встреч президента. В среду он будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Перед поездкой в китайскую столицу Путин участвовал в саммите ШОС в Тяньцзине. Там он выступил на встрече в формате "ШОС плюс" и провел серию двусторонних переговоров.
