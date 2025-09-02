Путин обсудил с Фицо ситуацию на Украине, агрессию стран Запада и экономику
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо в Китае ситуацию на Украине, провокации европейских стран и экономику. Главное — в материале РИА Новости.
Заявления Путина
- Конфликт на Украине вызван тем, что Запад способствовал проведению госпереворота. Москва была вынуждена защищать людей, которые связывают свою судьбу с Россией:
«
"Вот в чем суть конфликта, вот откуда он взялся. И это совсем не наше агрессивное поведение, а агрессивное поведение с другой стороны. И у нас нет никаких других целей, кроме как защищать свои интересы".
- Россия долго терпела, когда ВСУ наносили удары по энергетической инфраструктуре, а затем начала серьезно отвечать. Киев пытается нанести ущерб Москве в ответ на удары, но от этого страдают и партнеры России:
«
"Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов".
- Страна никогда не возражала против членства Украины в ЕС, но считает неприемлемым вступление в НАТО. Консенсус по гарантиям безопасности найти возможно, но ее нельзя обеспечить за счет Москвы.
- Президент заявил о готовности взаимодействовать с американскими представителями на Запорожской АЭС. Он не исключил трехстороннее сотрудничество с США и Украиной на станции.
- Любой здравомыслящий человек осознает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать:
«
"Они (представители Запада. — Прим. ред.) специалисты не по сказкам, а по фильмам ужасов. То, что постоянно мы видим сейчас, — постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу".
- Москва с уважением относится к независимой внешней политике Братиславы.
- Россия остается надежным поставщиком энергоносителей в Словакию. Ее компании продолжают с успехом работать на российском рынке, это полезно для экономики этой страны.
Высказывания Фицо
- Премьер подчеркнул, что обсудит на встрече с Владимиром Зеленским в пятницу недопустимость атак на энергоинфраструктуру:
«
"Мы очень жестко реагируем на атаки на нефтяную инфраструктуру. В пятницу у меня будет встреча с президентом Украины в городе Ужгород. Я буду очень серьезно поднимать этот вопрос. Потому что невозможно, чтобы осуществлялись такие атаки на очень важную для нас инфраструктуру".
- Словакия заинтересована в продолжении поставок российских газа и нефти, а также стандартизации отношений с Москвой. Фицо предложил провести заседание совместной комиссии по углублению сотрудничества.
- Братислава будет голосовать против плана Еврокомиссии, который предусматривает поэтапный отказ от российского газа.
- Евросоюз иногда напоминает жабу, сидящую на дне колодца и не видящую:
«
"Я иногда очень разочаровываюсь, что Евросоюз, несмотря на то, что я очень уважаю его, не способен реагировать на движение в мире".
- Словакия будет продолжать взаимодействие с Россией в области заботы о воинских захоронениях.
Путин находится в КНР с четырехдневным визитом. Сегодня также ожидаются несколько двусторонних встреч президента. В среду он будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Перед поездкой в китайскую столицу Путин участвовал в саммите ШОС в Тяньцзине. Там он выступил на встрече в формате "ШОС плюс" и провел серию двусторонних переговоров.