Путин обсудил с Фицо ситуацию на Украине, агрессию стран Запада и экономику

Президент Владимир Путин обсудил на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо в Китае ситуацию на Украине, провокации европейских стран и экономику. Главное —... РИА Новости, 02.09.2025

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо в Китае ситуацию на Украине, провокации европейских стран и экономику. Главное — в материале РИА Новости.Заявления Путина"Вот в чем суть конфликта, вот откуда он взялся. И это совсем не наше агрессивное поведение, а агрессивное поведение с другой стороны. И у нас нет никаких других целей, кроме как защищать свои интересы"."Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов"."Они (представители Запада. — Прим. ред.) специалисты не по сказкам, а по фильмам ужасов. То, что постоянно мы видим сейчас, — постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу".Высказывания Фицо "Мы очень жестко реагируем на атаки на нефтяную инфраструктуру. В пятницу у меня будет встреча с президентом Украины в городе Ужгород. Я буду очень серьезно поднимать этот вопрос. Потому что невозможно, чтобы осуществлялись такие атаки на очень важную для нас инфраструктуру"."Я иногда очень разочаровываюсь, что Евросоюз, несмотря на то, что я очень уважаю его, не способен реагировать на движение в мире".Путин находится в КНР с четырехдневным визитом. Сегодня также ожидаются несколько двусторонних встреч президента. В среду он будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.Перед поездкой в китайскую столицу Путин участвовал в саммите ШОС в Тяньцзине. Там он выступил на встрече в формате "ШОС плюс" и провел серию двусторонних переговоров.

Путин и премьер Словакии Фицо перед началом переговоров в Пекине Путин и премьер Словакии Фицо перед началом переговоров в Пекине 2025-09-02T12:21 true PT0M11S

"Если я жив, то это уже хорошо" – Путин ответил на вопрос Фицо о том, как поживает "Если я жив, то это уже хорошо" Путин с улыбкой ответил на вопрос Фицо о том, как поживает. 2025-09-02T12:21 true PT0M20S

Фицо сравнил ЕС с жабой на дне колодца, не видящей, что происходит наверху Фицо на встрече с Путиным сравнил ЕС с жабой на дне колодца, не видящей, что происходит наверху. 2025-09-02T12:21 true PT0M45S

