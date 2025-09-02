Рейтинг@Mail.ru
Путин уверен, что дождь не омрачит торжества в Пекине - РИА Новости, 02.09.2025
06:57 02.09.2025
Путин уверен, что дождь не омрачит торжества в Пекине
в мире
пекин
россия
япония
владимир путин
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на российско-китайских переговорах высказал уверенность в том, что дождь, который обещают синоптики на 3 сентября в Пекине, не омрачит торжества в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. "Завтра в Пекине состоятся масштабные торжественные мероприятия по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны, в которых мы вместе примем участие. Вы только что сказали, что может быть и дождь, но я уверен, что это не омрачит нашего праздничного настроения, а китайские вооруженные силы с присущим им обычным блеском проведут это праздничное торжественное мероприятие", - сказал Путин. Он отметил, что решение, как и 10 лет назад, в 2015 году, совместно отметить в Москве и в Пекине юбилей Великой Победы, имеет особое значение. "Это дань уважения подвигу наших народов, народов России и Китая в годы Второй мировой войны, подтверждение ключевой роли наших стран в достижении победы на европейском и азиатском театрах военных действий, свидетельство общей готовности отстаивать историческую правду и справедливость. Наши предки, наши отцы и деды заплатили огромную цену за мир и свободу. Мы об этом не забываем, помним. Это является основой, фундаментом наших достижений сегодня и в будущем", - подчеркнул российский лидер.
пекин
россия
япония
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на российско-китайских переговорах высказал уверенность в том, что дождь, который обещают синоптики на 3 сентября в Пекине, не омрачит торжества в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны.
"Завтра в Пекине состоятся масштабные торжественные мероприятия по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны, в которых мы вместе примем участие. Вы только что сказали, что может быть и дождь, но я уверен, что это не омрачит нашего праздничного настроения, а китайские вооруженные силы с присущим им обычным блеском проведут это праздничное торжественное мероприятие", - сказал Путин.
Он отметил, что решение, как и 10 лет назад, в 2015 году, совместно отметить в Москве и в Пекине юбилей Великой Победы, имеет особое значение.
"Это дань уважения подвигу наших народов, народов России и Китая в годы Второй мировой войны, подтверждение ключевой роли наших стран в достижении победы на европейском и азиатском театрах военных действий, свидетельство общей готовности отстаивать историческую правду и справедливость. Наши предки, наши отцы и деды заплатили огромную цену за мир и свободу. Мы об этом не забываем, помним. Это является основой, фундаментом наших достижений сегодня и в будущем", - подчеркнул российский лидер.
