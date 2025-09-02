https://ria.ru/20250902/putin-2038990016.html

Путин обсудит с лидерами Китая и Монголии перспективы взаимодействия

Путин обсудит с лидерами Китая и Монголии перспективы взаимодействия - РИА Новости, 02.09.2025

Путин обсудит с лидерами Китая и Монголии перспективы взаимодействия

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует обсудить на трехсторонней встрече с лидерами Китая и Монголии в Пекине магистральные направления... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T06:44:00+03:00

2025-09-02T06:44:00+03:00

2025-09-02T06:44:00+03:00

россия

китай

монголия

владимир путин

в мире

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует обсудить на трехсторонней встрече с лидерами Китая и Монголии в Пекине магистральные направления взаимодействия и поговорить о планах на ближайшую и среднесрочную перспективу. "Я уверен, что наш сегодняшний разговор будет традиционно открытым, содержательным, и мы затронем магистральные направления нашего трёхстороннего взаимодействия, поговорим о планах на ближайшую и среднесрочную перспективу", - сказал Путин.

россия

китай

монголия

2025

россия, китай, монголия, владимир путин, в мире