Путин обсудит с лидерами Китая и Монголии перспективы взаимодействия
2025-09-02T06:44:00+03:00
россия
китай
монголия
владимир путин
в мире
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует обсудить на трехсторонней встрече с лидерами Китая и Монголии в Пекине магистральные направления взаимодействия и поговорить о планах на ближайшую и среднесрочную перспективу. "Я уверен, что наш сегодняшний разговор будет традиционно открытым, содержательным, и мы затронем магистральные направления нашего трёхстороннего взаимодействия, поговорим о планах на ближайшую и среднесрочную перспективу", - сказал Путин.
