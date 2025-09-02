https://ria.ru/20250902/putin-2038988245.html
Путин назвал Китай и Монголию добрыми соседями
Путин назвал Китай и Монголию добрыми соседями - РИА Новости, 02.09.2025
Путин назвал Китай и Монголию добрыми соседями
Россия, Китай и Монголия являются добрыми соседями, заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами этих стран в Пекине. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T06:31:00+03:00
2025-09-02T06:31:00+03:00
2025-09-02T06:31:00+03:00
россия
китай
монголия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2038987926_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5dfe9b26588be8fd27f1c936f4a65b5e.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Россия, Китай и Монголия являются добрыми соседями, заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами этих стран в Пекине. "Россия, Китай и Монголия являются добрыми соседями, и наши народы объединяют традиции дружбы и взаимной поддержки", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250902/kitaj-2038987690.html
россия
китай
монголия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2038987926_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_653338c539f1cb3a90a32c763af24ccb.jpg
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за организацию встречи в таком формате
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за организацию встречи в таком формате
2025-09-02T06:31
true
PT1M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, монголия, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Монголия, Владимир Путин, В мире
Путин назвал Китай и Монголию добрыми соседями
Путин заявил, что Россия, Китай и Монголия являются добрыми соседями