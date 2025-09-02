Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал Китай и Монголию добрыми соседями
06:31 02.09.2025
Путин назвал Китай и Монголию добрыми соседями
Россия, Китай и Монголия являются добрыми соседями, заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами этих стран в Пекине. РИА Новости, 02.09.2025
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Россия, Китай и Монголия являются добрыми соседями, заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами этих стран в Пекине. "Россия, Китай и Монголия являются добрыми соседями, и наши народы объединяют традиции дружбы и взаимной поддержки", - сказал Путин.
2025
россия, китай, монголия, владимир путин
Россия, Китай, Монголия, Владимир Путин, В мире
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Россия, Китай и Монголия являются добрыми соседями, заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами этих стран в Пекине.
"Россия, Китай и Монголия являются добрыми соседями, и наши народы объединяют традиции дружбы и взаимной поддержки", - сказал Путин.
