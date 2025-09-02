https://ria.ru/20250902/putin--2039096561.html
Путин провел встречу с премьером Пакистана в Китае
Президент России Владимир Путин в рамках визита в Китай провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. РИА Новости, 02.09.2025
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках визита в Китай провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.Встреча состоялась в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине.Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Он уже посетил Тяньцзинь, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Во вторник Путин продолжает работу уже в китайской столице. Президент России в Пекине также примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.
Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф перед началом переговоров в Китае
Путин в Китае провел встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, передает корреспондент РИА Новости.
