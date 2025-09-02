https://ria.ru/20250902/pushilin-2039019417.html
Пушилин: ВС России блокируют Красноармейско-Димитровскую группировку ВСУ
Российские войска продолжают блокировку красноармейско-димитровской агломерации, сообщил глава ДНР Денис Пушилин РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские войска продолжают блокировку красноармейско-димитровской агломерации, сообщил глава ДНР Денис Пушилин "Что касается красноармейско-димитровской агломерации, продолжается ее охват и блокировка нашими подразделениями. Здесь мы видим улучшение позиций в районе населённого пункта Родинская. Мы видим, что наши бойцы отражают контратаки противника в районе Котлино. Здесь мы видим также боестолкновения в районе Удачного", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
