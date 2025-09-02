https://ria.ru/20250902/pushilin-2039019417.html

Пушилин: ВС России блокируют Красноармейско-Димитровскую группировку ВСУ

Пушилин: ВС России блокируют Красноармейско-Димитровскую группировку ВСУ - РИА Новости, 02.09.2025

Пушилин: ВС России блокируют Красноармейско-Димитровскую группировку ВСУ

Российские войска продолжают блокировку красноармейско-димитровской агломерации, сообщил глава ДНР Денис Пушилин РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T10:26:00+03:00

2025-09-02T10:26:00+03:00

2025-09-02T10:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

денис пушилин

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_1a3f4ae2952de6534b34f15c15cd7504.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские войска продолжают блокировку красноармейско-димитровской агломерации, сообщил глава ДНР Денис Пушилин "Что касается красноармейско-димитровской агломерации, продолжается ее охват и блокировка нашими подразделениями. Здесь мы видим улучшение позиций в районе населённого пункта Родинская. Мы видим, что наши бойцы отражают контратаки противника в районе Котлино. Здесь мы видим также боестолкновения в районе Удачного", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, безопасность, денис пушилин, вооруженные силы рф