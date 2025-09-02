Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" назвал дату запуска к МКС грузовика "Прогресс МС-32" - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:45 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/progress-2039001720.html
"Роскосмос" назвал дату запуска к МКС грузовика "Прогресс МС-32"
"Роскосмос" назвал дату запуска к МКС грузовика "Прогресс МС-32" - РИА Новости, 02.09.2025
"Роскосмос" назвал дату запуска к МКС грузовика "Прогресс МС-32"
Грузовой корабль "Прогресс МС-32" будет запущен на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур к Международной космической станции 11 сентября, сообщил во вторник... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T08:45:00+03:00
2025-09-02T08:45:00+03:00
байконур (город)
роскосмос
ркк "энергия"
космос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856207158_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b1ca0ce6e1b76d590f2b1ddff4ccf29d.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-32" будет запущен на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур к Международной космической станции 11 сентября, сообщил во вторник "Роскосмос". "Запуск корабля "Прогресс МС-32" всё ближе. 11 сентября — старт ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-32" к МКС", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации. Отмечается, что грузовик уже прошёл испытания в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", после чего его доставили на Байконур. На космодроме специалисты проверили его бортовые системы, работу солнечных батарей и заправили "Прогресс" топливом.
https://ria.ru/20250805/mks-2033570991.html
байконур (город)
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856207158_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5ed2ee01f0fe203350395fe42c9ba9b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
байконур (город), роскосмос, ркк "энергия", космос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
Байконур (город), Роскосмос, РКК "Энергия", Космос, Космос - РИА Наука, Международная космическая станция (МКС)
"Роскосмос" назвал дату запуска к МКС грузовика "Прогресс МС-32"

"Роскосмос": грузовой корабль "Прогресс МС-32" запустят к МКС 11 сентября

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-32" будет запущен на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур к Международной космической станции 11 сентября, сообщил во вторник "Роскосмос".
"Запуск корабля "Прогресс МС-32" всё ближе. 11 сентября — старт ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-32" к МКС", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Отмечается, что грузовик уже прошёл испытания в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", после чего его доставили на Байконур. На космодроме специалисты проверили его бортовые системы, работу солнечных батарей и заправили "Прогресс" топливом.
Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Командиром МКС стал Сергей Рыжиков
5 августа, 21:13
 
Байконур (город)РоскосмосРКК "Энергия"КосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала