"Роскосмос" назвал дату запуска к МКС грузовика "Прогресс МС-32"

2025-09-02T08:45:00+03:00

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-32" будет запущен на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур к Международной космической станции 11 сентября, сообщил во вторник "Роскосмос". "Запуск корабля "Прогресс МС-32" всё ближе. 11 сентября — старт ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-32" к МКС", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации. Отмечается, что грузовик уже прошёл испытания в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", после чего его доставили на Байконур. На космодроме специалисты проверили его бортовые системы, работу солнечных батарей и заправили "Прогресс" топливом.

