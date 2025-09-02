https://ria.ru/20250902/primore-2038976929.html

В Приморье спасли водителя, которого снесло потоком воды

В Приморье спасли водителя, которого снесло потоком воды - РИА Новости, 02.09.2025

В Приморье спасли водителя, которого снесло потоком воды

Сотрудники пожарной части в поселке Преображение Приморского края спасли водителя, которого на машине снесло потоком воды, сообщает региональное министерство ГО РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T04:03:00+03:00

2025-09-02T04:03:00+03:00

2025-09-02T04:03:00+03:00

происшествия

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_0:307:3072:2035_1920x0_80_0_0_50ff59c1a3678fb1b853e672369bbdc2.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Сотрудники пожарной части в поселке Преображение Приморского края спасли водителя, которого на машине снесло потоком воды, сообщает региональное министерство ГО и ЧС. В Приморье 31 августа - 1 сентября действовало штормовое предупреждение, шли сильные дожди, уровень воды в реках поднялся. В Telegram-канале министерства опубликовано фото, на котором видно, что микрогрузовик в реке заливает водой по самую кабину. "Вечером 1 сентября поступило сообщение о происшествии в поселке городского типа Преображение. В районе садовых обществ автомобиль был снесён потоком воды, и внутри оказался заблокированным мужчина. Сразу на место выехали сотрудники 15-го ОПС 25-й пожарной части. По прибытию они обнаружили, что автомобиль стоит в реке, а внутри находился человек", - говорится в публикации. Уточняется, что краевые пожарные вызволили мужчину из заблокированного водой автомобиля, никто не пострадал.

https://ria.ru/20230830/spasenie-1893064423.html

https://ria.ru/20250418/spasenie-2012084680.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, приморский край