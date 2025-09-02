В Приморье спасли водителя, которого снесло потоком воды
Пожарные спасли жителя Приморья, которого в машине снесло потоком воды
Сотрудники МЧС. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Сотрудники пожарной части в поселке Преображение Приморского края спасли водителя, которого на машине снесло потоком воды, сообщает региональное министерство ГО и ЧС.
В Приморье 31 августа - 1 сентября действовало штормовое предупреждение, шли сильные дожди, уровень воды в реках поднялся.
В Telegram-канале министерства опубликовано фото, на котором видно, что микрогрузовик в реке заливает водой по самую кабину. "Вечером 1 сентября поступило сообщение о происшествии в поселке городского типа Преображение. В районе садовых обществ автомобиль был снесён потоком воды, и внутри оказался заблокированным мужчина. Сразу на место выехали сотрудники 15-го ОПС 25-й пожарной части. По прибытию они обнаружили, что автомобиль стоит в реке, а внутри находился человек", - говорится в публикации.
Уточняется, что краевые пожарные вызволили мужчину из заблокированного водой автомобиля, никто не пострадал.
