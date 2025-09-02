https://ria.ru/20250902/prigovor-2039038707.html
Администратора Telegram-канала из Запорожской области осудили за госизмену
Администратора Telegram-канала из Запорожской области осудили за госизмену - РИА Новости, 02.09.2025
Администратора Telegram-канала из Запорожской области осудили за госизмену
Запорожский областной суд приговорил 36-летнего жителя города Мелитополя, работавшего администратором Telegram-канала к 16 годам колонии по статье о госизмене,... РИА Новости, 02.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Запорожский областной суд приговорил 36-летнего жителя города Мелитополя, работавшего администратором Telegram-канала к 16 годам колонии по статье о госизмене, сообщила пресс-служба прокуратуры республики Крым. Осужденный с 2022 года являлся администратором одного из популярных в регионе Telegram-каналов. Из сообщения одного из подписчиков он получил информацию о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих, которую направил в чат-бот, используемый сотрудниками Службы безопасности Украины. Указанная информация являлась достоверной и могла быть использована против интересов РФ. Кроме того, в целях оказания психологического воздействия на жителей региона в администрируемом канале осужденный размещал публикации, призывающие к убийству служащих ВС РФ, членов избирательных комиссий и представителей органов власти. "Суд приговорил виновного к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год", - сообщили в прокуратуре. Также осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернет на один год.
Администратора Telegram-канала из Запорожской области осудили за госизмену
