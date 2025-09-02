Рейтинг@Mail.ru
Администратора Telegram-канала из Запорожской области осудили за госизмену - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 02.09.2025 (обновлено: 12:02 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/prigovor-2039038707.html
Администратора Telegram-канала из Запорожской области осудили за госизмену
Администратора Telegram-канала из Запорожской области осудили за госизмену - РИА Новости, 02.09.2025
Администратора Telegram-канала из Запорожской области осудили за госизмену
Запорожский областной суд приговорил 36-летнего жителя города Мелитополя, работавшего администратором Telegram-канала к 16 годам колонии по статье о госизмене,... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T11:55:00+03:00
2025-09-02T12:02:00+03:00
происшествия
россия
запорожская область
мелитополь
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Запорожский областной суд приговорил 36-летнего жителя города Мелитополя, работавшего администратором Telegram-канала к 16 годам колонии по статье о госизмене, сообщила пресс-служба прокуратуры республики Крым. Осужденный с 2022 года являлся администратором одного из популярных в регионе Telegram-каналов. Из сообщения одного из подписчиков он получил информацию о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих, которую направил в чат-бот, используемый сотрудниками Службы безопасности Украины. Указанная информация являлась достоверной и могла быть использована против интересов РФ. Кроме того, в целях оказания психологического воздействия на жителей региона в администрируемом канале осужденный размещал публикации, призывающие к убийству служащих ВС РФ, членов избирательных комиссий и представителей органов власти. "Суд приговорил виновного к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год", - сообщили в прокуратуре. Также осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернет на один год.
https://ria.ru/20250829/zabajkale-2038232566.html
https://ria.ru/20250826/podrostki-2037599116.html
россия
запорожская область
мелитополь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, запорожская область, мелитополь, республика крым
Происшествия, Россия, Запорожская область, Мелитополь, Республика Крым
Администратора Telegram-канала из Запорожской области осудили за госизмену

Администратор Telegram-канала из Запорожской области получил 16 лет за госизмену

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Запорожский областной суд приговорил 36-летнего жителя города Мелитополя, работавшего администратором Telegram-канала к 16 годам колонии по статье о госизмене, сообщила пресс-служба прокуратуры республики Крым.
Осужденный с 2022 года являлся администратором одного из популярных в регионе Telegram-каналов.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
В Забайкалье пять человек получили сроки за диверсии
29 августа, 06:14
Из сообщения одного из подписчиков он получил информацию о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих, которую направил в чат-бот, используемый сотрудниками Службы безопасности Украины. Указанная информация являлась достоверной и могла быть использована против интересов РФ.
Кроме того, в целях оказания психологического воздействия на жителей региона в администрируемом канале осужденный размещал публикации, призывающие к убийству служащих ВС РФ, членов избирательных комиссий и представителей органов власти.
"Суд приговорил виновного к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год", - сообщили в прокуратуре.
Также осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернет на один год.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Троих российских подростков осудили за терроризм
26 августа, 10:10
 
ПроисшествияРоссияЗапорожская областьМелитопольРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала