В Тирасполе прошел военный парад в честь 35-летия ПМР - РИА Новости, 02.09.2025
11:31 02.09.2025
В Тирасполе прошел военный парад в честь 35-летия ПМР
В Тирасполе прошел военный парад в честь 35-летия ПМР
ТИРАСПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Военный парад состоялся на площади имени Александра Суворова в Тирасполе в связи с 35-летием образования Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), передает корреспондент РИА Новости. Второго сентября 1990 года на Втором чрезвычайном съезде депутатов всех уровней было принято решение о создании Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики. Параду предшествовала церемония поднятия на той же площади государственных флагов ПМР и России. Флаг РФ с 2017 года используется и размещается в Приднестровье наравне с государственным. Глава ПМР Вадим Красносельский обратился с приветствием к участникам парада. "Пусть этот парад станет символом нашего единства, подтверждением стремления не только созидать, но и защищать созданное нашим народом. Наша цель - международное признание Приднестровья", - подчеркнул Красносельский. Открыли торжественный марш ветераны-защитники Приднестровья. Следом прошли мотострелки, артиллеристы, военнослужащие армейского и милицейского спецназа, казаки-черноморцы и пограничники. Всего в параде приняли участие более 1 тысячи военнослужащих, сотрудников силовых ведомств республики, учащихся специальных учебных заведений и защитников Приднестровья. Отдельным парадным расчетом в параде участвовали миротворцы. Военная техника приднестровской армии не была задействована. В завершение состоялся совместный плац-парад военнослужащих роты почетного караула МО ПМР и курсантов Военного и Тираспольского юридического институтов. В музыкальной части к ним присоединились суворовцы и впервые кадеты-девушки. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
В Тирасполе прошел военный парад в честь 35-летия ПМР

В Тирасполе состоялся военный парад в честь 35-летия образования ПМР

© Sputnik МолдоваВоенный парад в честь 35-летия Приднестровья в Тирасполе
Военный парад в честь 35-летия Приднестровья в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Sputnik Молдова
Военный парад в честь 35-летия Приднестровья в Тирасполе
ТИРАСПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Военный парад состоялся на площади имени Александра Суворова в Тирасполе в связи с 35-летием образования Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), передает корреспондент РИА Новости.
Второго сентября 1990 года на Втором чрезвычайном съезде депутатов всех уровней было принято решение о создании Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики.
Параду предшествовала церемония поднятия на той же площади государственных флагов ПМР и России. Флаг РФ с 2017 года используется и размещается в Приднестровье наравне с государственным.
Глава ПМР Вадим Красносельский обратился с приветствием к участникам парада. "Пусть этот парад станет символом нашего единства, подтверждением стремления не только созидать, но и защищать созданное нашим народом. Наша цель - международное признание Приднестровья", - подчеркнул Красносельский.
Открыли торжественный марш ветераны-защитники Приднестровья. Следом прошли мотострелки, артиллеристы, военнослужащие армейского и милицейского спецназа, казаки-черноморцы и пограничники.
Всего в параде приняли участие более 1 тысячи военнослужащих, сотрудников силовых ведомств республики, учащихся специальных учебных заведений и защитников Приднестровья. Отдельным парадным расчетом в параде участвовали миротворцы. Военная техника приднестровской армии не была задействована.
В завершение состоялся совместный плац-парад военнослужащих роты почетного караула МО ПМР и курсантов Военного и Тираспольского юридического институтов. В музыкальной части к ним присоединились суворовцы и впервые кадеты-девушки.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
