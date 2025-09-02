https://ria.ru/20250902/premer-2039098701.html
Путин пригласил премьера Пакистана посетить Россию
Путин пригласил премьера Пакистана посетить Россию - РИА Новости, 02.09.2025
Путин пригласил премьера Пакистана посетить Россию
2025-09-02 Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа посетить Россию в ноябре.
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа посетить Россию в ноябре."Господин премьер-министр, в России в ноябре запланировано мероприятие тоже в рамках ШОС на уровне руководителей правительств. Если вы найдете время и сочтете возможным, мы будем рады видеть вас в Москве", - сказал Путин во время встречи с премьером Пакистана.Российский лидер 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Он уже посетил Тяньцзинь, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Во вторник Путин продолжает работу уже в китайской столице. Президент России в Пекине примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.
