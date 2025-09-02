Рейтинг@Mail.ru
13:03 02.09.2025 (обновлено: 13:29 02.09.2025)
Фицо сравнил Евросоюз с жабой на дне колодца
Евросоюз иногда напоминает жабу, сидящую на дне колодца и не видящую, что происходит наверху, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 02.09.2025
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Евросоюз иногда напоминает жабу, сидящую на дне колодца и не видящую, что происходит наверху, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Иногда у меня такое ощущение, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца и не видит, что находится наверху. Но мир совсем другой. И я иногда очень разочаровываюсь, что Евросоюз, несмотря на то, что я очень уважаю его, не способен реагировать на движение в мире", - сказал он в начале переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
Премьер Словакии Фицо поделился с Путиным своим разочарованием Евросоюзом

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Евросоюз иногда напоминает жабу, сидящую на дне колодца и не видящую, что происходит наверху, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Иногда у меня такое ощущение, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца и не видит, что находится наверху. Но мир совсем другой. И я иногда очень разочаровываюсь, что Евросоюз, несмотря на то, что я очень уважаю его, не способен реагировать на движение в мире", - сказал он в начале переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Премьер Словакии прокомментировал намерение ЕС помочь Украине
19 февраля, 22:55
 
В миреСловакияРоберт ФицоВладимир Путин
 
 
