Названы правила конкурса "Интервидение"

Названы правила конкурса "Интервидение" 02.09.2025

Названы правила конкурса "Интервидение"

Участникам международного музыкального конкурса "Интервидение" необходимо представить песню продолжительностью от двух до трех минут в жанре поп-музыки на любом РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T03:26:00+03:00

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Участникам международного музыкального конкурса "Интервидение" необходимо представить песню продолжительностью от двух до трех минут в жанре поп-музыки на любом языке мира, во время выступления в финале конкурса на сцене могут находиться не более шести человек, выяснило РИА Новости. Согласно правилам, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости, несмотря на требование соответствия песни жанру популярной музыки приветствуется использование "этнических и фольклорных вставок и сэмплов", отражающих культурные традиции конкретной страны-участницы. Участник может выбрать любой язык для исполнения конкурсной композиции. Важно, что продолжительность песни должна составлять не менее двух минут и не более трех минут. Кроме того, релиз песни для "Интервидения" должен состояться не позднее года, предшествующего году проведения финала конкурса, при этом допускаются переработки ранее выпущенных композиций. Также песня может быть написана специально для "Интервидения", но к моменту проведения финала конкурса она должна обрести максимальную популярность у аудитории. В конкурсном номере участник должен показать идеи и образы, которые выражает страна-участница. В финале песню должны исполнять участник и бэк-вокалисты "вживую под записанную фонограмму без вокала", причем суммарно на сцене могут быть не более шести человек. Номер должен быть идентичен на протяжении всех репетиций и в финале. Очередность выступления стран в финале конкурса будет определен путем жеребьевки, которая, как ранее уточнил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, пройдет 12 сентября в национальном центре "Россия". Имя победителя определит международное профессиональное жюри, зрительское голосование не предусмотрено. Таким образом, конкурсная песня, которая наберет наибольшее количество баллов, займет первое место. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

