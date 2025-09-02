Рейтинг@Mail.ru
В США отказались комментировать возможность отправки ЧВК на Украину
20:27 02.09.2025
В США отказались комментировать возможность отправки ЧВК на Украину
Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер отказался комментировать возможность отправки частных военных компаний из Соединенных Штатов на Украину.
в мире
украина
дональд трамп
сша
евросоюз
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер отказался комментировать возможность отправки частных военных компаний из Соединенных Штатов на Украину. Ранее британская газета Telegraph сообщила, что президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими странами об отправке на Украину американских частных военных компаний в рамках долгосрочного мирного плана. "Я не могу ничего подобного подтвердить", - сказал Уитакер на полях Международного стратегического форума в городе Блед в Словении, отвечая на вопрос о том, собираются ли США направить ЧВК на Украину. Трамп ранее говорил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Кроме того, президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
украина
сша
в мире, украина, дональд трамп, сша, евросоюз
В мире, Украина, Дональд Трамп, США, Евросоюз
Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер отказался комментировать возможность отправки частных военных компаний из Соединенных Штатов на Украину.
Ранее британская газета Telegraph сообщила, что президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими странами об отправке на Украину американских частных военных компаний в рамках долгосрочного мирного плана.
"Я не могу ничего подобного подтвердить", - сказал Уитакер на полях Международного стратегического форума в городе Блед в Словении, отвечая на вопрос о том, собираются ли США направить ЧВК на Украину.
Трамп ранее говорил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Кроме того, президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
