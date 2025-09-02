Трамп рассказал о портрете Байдена на стене славы в саду у Белого дома

https://ria.ru/20250902/portret-2039025083.html

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет отметить своего предшественника Джо Байдена "изображением автопера", которое будет фигурировать среди портретов других лидеров страны на территории Белого дома. В ходе интервью порталу Daily Caller Трамп рассказал о планах создать в саду у Белого дома "президентскую стену славы", на которой будут размещены портреты американских лидеров. "Мы повесим изображение автопера", - ответил он на вопрос о том, будет ли на этой стене представлен портрет Байдена. Портал не уточняет, будет ли на картине помимо автопера изображен сам Байден. По словам Трампа, портреты президентов покажут публике примерно через пару недель. Ранее в свет вышла книга "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз" авторства журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона. В ней они утверждают, ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, что Байден к 2024 году утратил способность исполнять свои обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета. При этом и без "расследования" журналистов СМИ проблемы Байдена были очевидны с самого начала его срока: не отработав на посту трех месяцев, он упал, поднимаясь по трапу самолета, затем были падения на сцене, с велосипеда, оговорки и забывчивость. Отрицать умственный упадок президента США стало совсем сложно после его неудачного выступления на дебатах с нынешним американским лидером Дональдом Трампом в конце июня прошлого года. В объективы телекамер попал момент, как Джилл Байден помогает супругу спуститься с невысокой лестницы в студии. Тогдашний президент списывал неудачу на усталость, позже - болезнь. Трамп уверяет, что первая леди не только водила мужа за руку, но и являлась реальным руководителем государства, наравне с устройством для автоматической подписи документов, которым от имени, но без ведома Байдена, пользовался неизвестно кто. После провала на дебатах в гонке за президентское кресло Байдена в обход всех процедур заменила его вице-президент Камала Харрис.

