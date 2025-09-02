Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о портрете Байдена на стене славы в саду у Белого дома - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/portret-2039025083.html
Трамп рассказал о портрете Байдена на стене славы в саду у Белого дома
Трамп рассказал о портрете Байдена на стене славы в саду у Белого дома - РИА Новости, 02.09.2025
Трамп рассказал о портрете Байдена на стене славы в саду у Белого дома
Президент США Дональд Трамп хочет отметить своего предшественника Джо Байдена "изображением автопера", которое будет фигурировать среди портретов других лидеров РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T10:56:00+03:00
2025-09-02T10:56:00+03:00
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
джилл байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032678127_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68f4334aa9ca40ac545571231cda67f2.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет отметить своего предшественника Джо Байдена "изображением автопера", которое будет фигурировать среди портретов других лидеров страны на территории Белого дома. В ходе интервью порталу Daily Caller Трамп рассказал о планах создать в саду у Белого дома "президентскую стену славы", на которой будут размещены портреты американских лидеров. "Мы повесим изображение автопера", - ответил он на вопрос о том, будет ли на этой стене представлен портрет Байдена. Портал не уточняет, будет ли на картине помимо автопера изображен сам Байден. По словам Трампа, портреты президентов покажут публике примерно через пару недель. Ранее в свет вышла книга "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз" авторства журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона. В ней они утверждают, ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, что Байден к 2024 году утратил способность исполнять свои обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета. При этом и без "расследования" журналистов СМИ проблемы Байдена были очевидны с самого начала его срока: не отработав на посту трех месяцев, он упал, поднимаясь по трапу самолета, затем были падения на сцене, с велосипеда, оговорки и забывчивость. Отрицать умственный упадок президента США стало совсем сложно после его неудачного выступления на дебатах с нынешним американским лидером Дональдом Трампом в конце июня прошлого года. В объективы телекамер попал момент, как Джилл Байден помогает супругу спуститься с невысокой лестницы в студии. Тогдашний президент списывал неудачу на усталость, позже - болезнь. Трамп уверяет, что первая леди не только водила мужа за руку, но и являлась реальным руководителем государства, наравне с устройством для автоматической подписи документов, которым от имени, но без ведома Байдена, пользовался неизвестно кто. После провала на дебатах в гонке за президентское кресло Байдена в обход всех процедур заменила его вице-президент Камала Харрис.
https://ria.ru/20250811/tramp-2034558553.html
https://ria.ru/20250619/bayden-2023662612.html
https://ria.ru/20250531/pravitelstvo-2020082973.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032678127_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_c03ad47cd25dcda99a397318baf9e381.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, дональд трамп, джилл байден
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Джилл Байден
Трамп рассказал о портрете Байдена на стене славы в саду у Белого дома

Трамп отметит Байдена изображением автопера на стене славы в саду у Белого дома

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет отметить своего предшественника Джо Байдена "изображением автопера", которое будет фигурировать среди портретов других лидеров страны на территории Белого дома.
В ходе интервью порталу Daily Caller Трамп рассказал о планах создать в саду у Белого дома "президентскую стену славы", на которой будут размещены портреты американских лидеров.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Трамп приказал убрать портрет Обамы с видного места в Белом доме, пишет CNN
11 августа, 12:27
"Мы повесим изображение автопера", - ответил он на вопрос о том, будет ли на этой стене представлен портрет Байдена. Портал не уточняет, будет ли на картине помимо автопера изображен сам Байден.
По словам Трампа, портреты президентов покажут публике примерно через пару недель.
Ранее в свет вышла книга "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз" авторства журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона. В ней они утверждают, ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, что Байден к 2024 году утратил способность исполнять свои обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета.
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Кто был президентом при Байдене? Раскрыта крупнейшая афера в истории США
19 июня, 08:00
При этом и без "расследования" журналистов СМИ проблемы Байдена были очевидны с самого начала его срока: не отработав на посту трех месяцев, он упал, поднимаясь по трапу самолета, затем были падения на сцене, с велосипеда, оговорки и забывчивость. Отрицать умственный упадок президента США стало совсем сложно после его неудачного выступления на дебатах с нынешним американским лидером Дональдом Трампом в конце июня прошлого года. В объективы телекамер попал момент, как Джилл Байден помогает супругу спуститься с невысокой лестницы в студии. Тогдашний президент списывал неудачу на усталость, позже - болезнь. Трамп уверяет, что первая леди не только водила мужа за руку, но и являлась реальным руководителем государства, наравне с устройством для автоматической подписи документов, которым от имени, но без ведома Байдена, пользовался неизвестно кто.
После провала на дебатах в гонке за президентское кресло Байдена в обход всех процедур заменила его вице-президент Камала Харрис.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Тайное правительство США названо по именам
31 мая, 08:00
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампДжилл Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала