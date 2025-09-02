Рейтинг@Mail.ru
ООН не хватает ресурсов для помощи жертвам землетрясения в Афганистане - РИА Новости, 02.09.2025
13:24 02.09.2025
ООН не хватает ресурсов для помощи жертвам землетрясения в Афганистане
ЖЕНЕВА, 2 сен - РИА Новости. Команды ООН в Афганистане сталкиваются с дефицитом ресурсов для помощи жертвам землетрясения на фоне урезания бюджета организации, заявил координатор гуманитарной помощи Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Индрика Ратватте. "В Афганистане 22,5 миллиона нуждающихся, это половина населения. Более 1,7 миллиона афганских беженцев в последнее время вернулись из Пакистана. Мы вынуждены были закрыть сотни учреждений из-за сокращений финансирования. Запасы страны почти истощены. Мы обратились к соседним странам за помощью, но это гонка со временем, у нас нет ресурсов, нам приходится бороться с несколькими кризисами одновременно", - сказал он на брифинге в Женеве. По его словам, ООН "нужен срочный шаг от международного сообщества", чтобы помочь населению Афганистана. По последним данным Красного Креста, на утро вторника число жертв стихии превысило 1 тысячу, количество пострадавших увеличилось до 3,25 тысячи человек, разрушено более 8 тысяч домов. Землетрясение магнитудой 6 с пятью афтершоками произошло незадолго до полуночи в воскресенье в провинциях Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив хрупкую систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. По данным афганских СМИ, с момента прихода к власти Исламского эмирата в 2021 году Афганистан пережил уже три смертоносных землетрясения, а также засухи, наводнения. Сегодня он переживает и массовую депортацию мигрантов из соседних стран.
в мире, афганистан, пакистан, оон, красный крест
ЖЕНЕВА, 2 сен - РИА Новости. Команды ООН в Афганистане сталкиваются с дефицитом ресурсов для помощи жертвам землетрясения на фоне урезания бюджета организации, заявил координатор гуманитарной помощи Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Индрика Ратватте.
Афганистане 22,5 миллиона нуждающихся, это половина населения. Более 1,7 миллиона афганских беженцев в последнее время вернулись из Пакистана. Мы вынуждены были закрыть сотни учреждений из-за сокращений финансирования. Запасы страны почти истощены. Мы обратились к соседним странам за помощью, но это гонка со временем, у нас нет ресурсов, нам приходится бороться с несколькими кризисами одновременно", - сказал он на брифинге в Женеве.
Крупные землетрясения в мире в 2025 году
Вчера, 14:15
По его словам, ООН "нужен срочный шаг от международного сообщества", чтобы помочь населению Афганистана.
По последним данным Красного Креста, на утро вторника число жертв стихии превысило 1 тысячу, количество пострадавших увеличилось до 3,25 тысячи человек, разрушено более 8 тысяч домов.
Землетрясение магнитудой 6 с пятью афтершоками произошло незадолго до полуночи в воскресенье в провинциях Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив хрупкую систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий.
По данным афганских СМИ, с момента прихода к власти Исламского эмирата в 2021 году Афганистан пережил уже три смертоносных землетрясения, а также засухи, наводнения. Сегодня он переживает и массовую депортацию мигрантов из соседних стран.
В Афганистане сообщили об отсутствии связи с пострадавшими регионами
1 сентября, 23:48
 
