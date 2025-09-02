https://ria.ru/20250902/polsha-2039162693.html
В Польше кадетов будут обучать пилотированию военных дронов
Польских кадетов будут обучать в школах пилотированию военных дронов, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 02.09.2025
ВАРШАВА, 2 сен – РИА Новости. Польских кадетов будут обучать в школах пилотированию военных дронов, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. "В следующем году в 16 школах, в которых есть кадетские классы, мы введем программу обучения обслуживания дронов. Это новая программа и возможность приобрести чрезвычайно важные навыки", - написал Косиняк-Камыш на платформе Х. При этом он отметил, что в 2025 году в кадетских классах в Польше будут обучаться более 30 тысяч школьников. Во вторник Косиняк-Камыш заявил, что в скором времени каждый польский солдат получит по индивидуальному дрону.
