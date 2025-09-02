Рейтинг@Mail.ru
В Польше кадетов будут обучать пилотированию военных дронов - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/polsha-2039162693.html
В Польше кадетов будут обучать пилотированию военных дронов
В Польше кадетов будут обучать пилотированию военных дронов - РИА Новости, 02.09.2025
В Польше кадетов будут обучать пилотированию военных дронов
Польских кадетов будут обучать в школах пилотированию военных дронов, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T16:42:00+03:00
2025-09-02T16:42:00+03:00
в мире
польша
владислав косиняк-камыш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_3c630f287bd1338933ff376eab654aef.jpg
ВАРШАВА, 2 сен – РИА Новости. Польских кадетов будут обучать в школах пилотированию военных дронов, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. "В следующем году в 16 школах, в которых есть кадетские классы, мы введем программу обучения обслуживания дронов. Это новая программа и возможность приобрести чрезвычайно важные навыки", - написал Косиняк-Камыш на платформе Х. При этом он отметил, что в 2025 году в кадетских классах в Польше будут обучаться более 30 тысяч школьников. Во вторник Косиняк-Камыш заявил, что в скором времени каждый польский солдат получит по индивидуальному дрону.
https://ria.ru/20250902/polsha-2038965088.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3b6fd2c5662a9154ccf7d024d171922.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, владислав косиняк-камыш
В мире, Польша, Владислав Косиняк-Камыш
В Польше кадетов будут обучать пилотированию военных дронов

Косиняк-Камыш: в Польше кадетов будут обучать в школах пилотирования дронов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 2 сен – РИА Новости. Польских кадетов будут обучать в школах пилотированию военных дронов, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"В следующем году в 16 школах, в которых есть кадетские классы, мы введем программу обучения обслуживания дронов. Это новая программа и возможность приобрести чрезвычайно важные навыки", - написал Косиняк-Камыш на платформе Х.
При этом он отметил, что в 2025 году в кадетских классах в Польше будут обучаться более 30 тысяч школьников.
Во вторник Косиняк-Камыш заявил, что в скором времени каждый польский солдат получит по индивидуальному дрону.
Учения НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В Польше начались военные учения НАТО "Железный защитник"
Вчера, 00:43
 
В миреПольшаВладислав Косиняк-Камыш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала