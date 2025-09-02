Рейтинг@Mail.ru
Правительство Польши подготовило Навроцкому шпаргалку для встречи с Трампом - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/polsha-2039092824.html
Правительство Польши подготовило Навроцкому шпаргалку для встречи с Трампом
Правительство Польши подготовило Навроцкому шпаргалку для встречи с Трампом - РИА Новости, 02.09.2025
Правительство Польши подготовило Навроцкому шпаргалку для встречи с Трампом
Кабмин Польши просит президента страны Кароля Навроцкого добиться на переговорах с президентом США Дональдом Трампом сохранения американского военного... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T14:12:00+03:00
2025-09-02T14:12:00+03:00
в мире
сша
европа
польша
дональд трамп
радослав сикорский
кароль навроцкий
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135855/66/1358556665_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_184ee44187aa155f1ef2159af2230930.jpg
ВАРШАВА, 2 сен – РИА Новости. Кабмин Польши просит президента страны Кароля Навроцкого добиться на переговорах с президентом США Дональдом Трампом сохранения американского военного присутствия, сообщил глава внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский. Навроцкий во вторник направляется в США со своим первым зарубежным визитом, где встретится с Трампом. "Для облегчения вашей работы, господин президент, совет министров принял позицию для того, чтобы вы знали, чего придерживаться в переговорах. Самое для нас важное – это то, чтобы вы требовали справедливого мира для Украины и чтобы вы избежали сокращения присутствия американских войск в Европе, особенно в Польше", - заявил Сикорский на платформе Х. "Держу кулаки за успех переговоров в Вашингтоне", - добавил он. Портал Euractiv в начале июля сообщал, что европейские члены НАТО начали подготовку к возможному сокращению численности американских войск на континенте. Как отмечает портал, в европейских кругах НАТО убеждены, что президент США сократит численность сил, дислоцированных в Европе, которая в настоящее время составляет около 80 тысяч человек, и перенаправит их в Азию и на Ближний Восток.
https://ria.ru/20250223/tramp-2001129342.html
сша
европа
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135855/66/1358556665_171:0:1991:1365_1920x0_80_0_0_00720b9bcf5c38699dab576de6a250a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, польша, дональд трамп, радослав сикорский, кароль навроцкий, нато
В мире, США, Европа, Польша, Дональд Трамп, Радослав Сикорский, Кароль Навроцкий, НАТО
Правительство Польши подготовило Навроцкому шпаргалку для встречи с Трампом

Сикорский: Польша просит Навроцкого добиться сохранения военного присутствия США

© Flickr / Lukas PlewniaПрезидентский дворец в Варшаве, Польша
Президентский дворец в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Flickr / Lukas Plewnia
Президентский дворец в Варшаве, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 2 сен – РИА Новости. Кабмин Польши просит президента страны Кароля Навроцкого добиться на переговорах с президентом США Дональдом Трампом сохранения американского военного присутствия, сообщил глава внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский.
Навроцкий во вторник направляется в США со своим первым зарубежным визитом, где встретится с Трампом.
"Для облегчения вашей работы, господин президент, совет министров принял позицию для того, чтобы вы знали, чего придерживаться в переговорах. Самое для нас важное – это то, чтобы вы требовали справедливого мира для Украины и чтобы вы избежали сокращения присутствия американских войск в Европе, особенно в Польше", - заявил Сикорский на платформе Х.
"Держу кулаки за успех переговоров в Вашингтоне", - добавил он.
Портал Euractiv в начале июля сообщал, что европейские члены НАТО начали подготовку к возможному сокращению численности американских войск на континенте. Как отмечает портал, в европейских кругах НАТО убеждены, что президент США сократит численность сил, дислоцированных в Европе, которая в настоящее время составляет около 80 тысяч человек, и перенаправит их в Азию и на Ближний Восток.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Президент Польши рассказал о планах Трампа по урегулированию на Украине
23 февраля, 14:57
 
В миреСШАЕвропаПольшаДональд ТрампРадослав СикорскийКароль НавроцкийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала