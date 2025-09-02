Рейтинг@Mail.ru
В Польше начались военные учения НАТО "Железный защитник" - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:43 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/polsha-2038965088.html
В Польше начались военные учения НАТО "Железный защитник"
В Польше начались военные учения НАТО "Железный защитник" - РИА Новости, 02.09.2025
В Польше начались военные учения НАТО "Железный защитник"
Генеральный штаб Войска польского сообщил о начале военных учений НАТО "Железный защитник" на востоке Польши в ответ на российско-белорусские учения... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T00:43:00+03:00
2025-09-02T00:43:00+03:00
в мире
белоруссия
польша
поморское воеводство
виктор хренин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931193038_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b9785e6b6c6e8477b5870f238e7e0ca.jpg
ВАРШАВА, 2 сен - РИА Новости. Генеральный штаб Войска польского сообщил о начале военных учений НАТО "Железный защитник" на востоке Польши в ответ на российско-белорусские учения "Запад-2025", несмотря на то, что ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявлял, что основные маневры учений "Запад-2025" были перенесены вглубь территории Белоруссии от ее западных границ, чтобы показать готовность к диалогу и снижению напряженности в регионе. В мае глава МО Белоруссии подчеркивал, что военные учения "Запад-2025" не нацелены против кого-либо. По его словам, они были перенесены вглубь территории республики, чтобы подтвердить готовность к диалогу, компромиссам и снижению напряженности, для демонстрации всему миру миролюбивой позиции Белоруссии. "Начались учения "Железный защитник" на суше, на море и в воздухе в них принимают участие более 30 тысяч военнослужащих", - говорится в генштаба Войска польского, отметив, что учения "Железный защитник" рассматриваются как "ответ на запланированные на сентябрь российско-белорусские учения "Запад-2025". В польском генштабе добавили, что "Железный защитник" - это крупнейшие военные учения в Польше в 2025 году. По данным польских военных, учения пройдут на полигонах в Ожише (Варминско-Мазурское воеводство), Устке (Поморское воеводство) и Новой Дембе (Подкарпатское воеводство). "В учениях принимают участие более 30 тысяч солдат из Польши и союзных стран, оснащенных более 600 единицами военной техники из всех видов Вооруженных сил", - уточняется в сообщении. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин ранее указывал, что по интенсивности и масштабам учения "Запад" всегда было несопоставимы с теми мероприятиями оперативной и боевой подготовки, которые проводят в Европе государства-члены НАТО.
https://ria.ru/20250625/nato-2025411535.html
https://ria.ru/20250901/nato-2038951444.html
белоруссия
польша
поморское воеводство
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931193038_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_2b4f06b883105be890a52ff8e07b25bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, польша, поморское воеводство, виктор хренин, нато
В мире, Белоруссия, Польша, Поморское воеводство, Виктор Хренин, НАТО
В Польше начались военные учения НАТО "Железный защитник"

в Польше в ответ на учения Запад-2025 начались маневры Железный защитник

© AP Photo / Czarek SokolowskiУчения НАТО в Польше
Учения НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Учения НАТО в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 2 сен - РИА Новости. Генеральный штаб Войска польского сообщил о начале военных учений НАТО "Железный защитник" на востоке Польши в ответ на российско-белорусские учения "Запад-2025", несмотря на то, что ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявлял, что основные маневры учений "Запад-2025" были перенесены вглубь территории Белоруссии от ее западных границ, чтобы показать готовность к диалогу и снижению напряженности в регионе.
В мае глава МО Белоруссии подчеркивал, что военные учения "Запад-2025" не нацелены против кого-либо. По его словам, они были перенесены вглубь территории республики, чтобы подтвердить готовность к диалогу, компромиссам и снижению напряженности, для демонстрации всему миру миролюбивой позиции Белоруссии.
Учения НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Польша пригласила все страны НАТО на военные учения "Запад-2025"
25 июня, 18:03
"Начались учения "Железный защитник" на суше, на море и в воздухе в них принимают участие более 30 тысяч военнослужащих", - говорится в генштаба Войска польского, отметив, что учения "Железный защитник" рассматриваются как "ответ на запланированные на сентябрь российско-белорусские учения "Запад-2025".
В польском генштабе добавили, что "Железный защитник" - это крупнейшие военные учения в Польше в 2025 году. По данным польских военных, учения пройдут на полигонах в Ожише (Варминско-Мазурское воеводство), Устке (Поморское воеводство) и Новой Дембе (Подкарпатское воеводство).
"В учениях принимают участие более 30 тысяч солдат из Польши и союзных стран, оснащенных более 600 единицами военной техники из всех видов Вооруженных сил", - уточняется в сообщении.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин ранее указывал, что по интенсивности и масштабам учения "Запад" всегда было несопоставимы с теми мероприятиями оперативной и боевой подготовки, которые проводят в Европе государства-члены НАТО.
Учения НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
"Путин смотрит на нас". В НАТО испугались из-за учений на Балтике
Вчера, 21:32
 
В миреБелоруссияПольшаПоморское воеводствоВиктор ХренинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала