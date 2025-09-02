В Польше начались военные учения НАТО "Железный защитник"
© AP Photo / Czarek SokolowskiУчения НАТО в Польше
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Учения НАТО в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 2 сен - РИА Новости. Генеральный штаб Войска польского сообщил о начале военных учений НАТО "Железный защитник" на востоке Польши в ответ на российско-белорусские учения "Запад-2025", несмотря на то, что ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявлял, что основные маневры учений "Запад-2025" были перенесены вглубь территории Белоруссии от ее западных границ, чтобы показать готовность к диалогу и снижению напряженности в регионе.
В мае глава МО Белоруссии подчеркивал, что военные учения "Запад-2025" не нацелены против кого-либо. По его словам, они были перенесены вглубь территории республики, чтобы подтвердить готовность к диалогу, компромиссам и снижению напряженности, для демонстрации всему миру миролюбивой позиции Белоруссии.
"Начались учения "Железный защитник" на суше, на море и в воздухе в них принимают участие более 30 тысяч военнослужащих", - говорится в генштаба Войска польского, отметив, что учения "Железный защитник" рассматриваются как "ответ на запланированные на сентябрь российско-белорусские учения "Запад-2025".
В польском генштабе добавили, что "Железный защитник" - это крупнейшие военные учения в Польше в 2025 году. По данным польских военных, учения пройдут на полигонах в Ожише (Варминско-Мазурское воеводство), Устке (Поморское воеводство) и Новой Дембе (Подкарпатское воеводство).
"В учениях принимают участие более 30 тысяч солдат из Польши и союзных стран, оснащенных более 600 единицами военной техники из всех видов Вооруженных сил", - уточняется в сообщении.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин ранее указывал, что по интенсивности и масштабам учения "Запад" всегда было несопоставимы с теми мероприятиями оперативной и боевой подготовки, которые проводят в Европе государства-члены НАТО.