В Москву в выходные вернется августовское тепло

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Солнечная и сухая погода ждет москвичей в выходные, температура сохранится в зоне комфортного августовского тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале."Сегодняшний день напомнил жителям столичного региона, что на календаре осень – к обеду солнце так и не показалось из-за плотных облаков, и хотя заметных осадков не отмечалось, столбики термометров на базовой метеостанции города, ВДНХ, смогли подняться лишь до 15-градусной отметки", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что уже в среду синоптическая ситуация в центральных областях Европейской России начнёт меняться."В формирование погоды вмешается гребень скандинавского антициклона. Надвигаясь с севера, он сделает облака менее плотными и до минимума понизит вероятность дождей, что благоприятно скажется на температуре и показания термометров вернутся в рамки климатической нормы – ожидается плюс 18 - плюс 20 – стартует бабьего лето", - добавил Леус.Он уточнил, что в четверг влияние антициклона на погоду в столице станет более заметным – в облаках появится больше прояснений и температурный фон местами превысит 20-градусную отметку, что уже немного выше нормы. При этом по-прежнему без дождей."Рабочая неделя финиширует солнечной, сухой и тёплой погодой, с температурой около плюс 21 - плюс 23, что на 2-3 градуса выше климатической нормы", - подчеркнул Леус.Синоптик добавил, что в первый выходной день антициклон сохранит в столице солнечную и сухую погоду, а температура изменится мало и останется в зоне комфортного августовского тепла.
