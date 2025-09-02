Более 100 тысяч человек проехали на поезде "Диоскурия" с начала мая

Рейтинг@Mail.ru
15:35 02.09.2025
сухум
гагра
россия
ржд
СИРИУС, 2 сен - РИА Новости. Более 100 тысяч пассажиров воспользовались услугами нового поезда "Диоскурия", идущему по прямому российско-абхазскому направлению, со дня его запуска, сообщили в РЖД. Международный электропоезд "Диоскурия" стартовал при полной загрузке пассажиров в мае этого года. "С момента запуска (1 мая текущего года) услугами поезда "Диоскурия" воспользовались уже более 100 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении. По данным РЖД, летом почти треть пассажиров на этом направлении путешествовали на "Диоскурии", всего же выбрали железнодорожный транспорт для поездок между Россией и Абхазией 314,1 тысячи человек. Количество перевозок на "Диоскурии" постоянно росло: в мае на поезде отправились 14,9 тысячи человек, в июне – 24,5 тысячи, в июле – 32,4 тысячи, а в августе – более 34,7 тысячи. Чаще всего пассажиры выбирали направления в Сухум (40% поездок) и в Гагру (30% поездок), рассказали в РЖД. Поезд следует между станциями Имеретинский Курорт и Сухум. Время в пути составляет около 3,5 часов, в течение которых "Диоскурсия" делает восемь остановок, среди которых курорты Гагра и Гудаута. Пограничный контроль пассажиры проходят на борту поезда в пути следования, без очередей и задержек, подчеркнули в РЖД. Название для электропоезда - "Диоскурия" - предложили ученики федеральной территории "Сириус". Диоскурия – это город, который основали древние греки тысячи лет назад на Черноморском побережье Кавказа, на месте современного Сухума. В наши дни руины древнего города находятся на дне Сухумской бухты. Внешнее оформление "Диоскурии" передает атмосферу абхазских традиций. Вагоны поезда были оформлены на основе эскизов юных художников обеих стран. Электропоезд состоит из четырех вагонов, он оборудован системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, разъемами для подзарядки мобильных устройств и креплениями для велосипедов, местами для проезда пассажиров с домашними питомцами, подъемниками для инвалидных колясок и местами со специальными креплениями для них.
сухум
гагра
россия
сухум, гагра, россия, ржд
Сухум, Гагра, Россия, РЖД
СИРИУС, 2 сен - РИА Новости. Более 100 тысяч пассажиров воспользовались услугами нового поезда "Диоскурия", идущему по прямому российско-абхазскому направлению, со дня его запуска, сообщили в РЖД.
"С момента запуска (1 мая текущего года) услугами поезда "Диоскурия" воспользовались уже более 100 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.
По данным РЖД, летом почти треть пассажиров на этом направлении путешествовали на "Диоскурии", всего же выбрали железнодорожный транспорт для поездок между Россией и Абхазией 314,1 тысячи человек.
Количество перевозок на "Диоскурии" постоянно росло: в мае на поезде отправились 14,9 тысячи человек, в июне – 24,5 тысячи, в июле – 32,4 тысячи, а в августе – более 34,7 тысячи.
Чаще всего пассажиры выбирали направления в Сухум (40% поездок) и в Гагру (30% поездок), рассказали в РЖД.
Поезд следует между станциями Имеретинский Курорт и Сухум. Время в пути составляет около 3,5 часов, в течение которых "Диоскурсия" делает восемь остановок, среди которых курорты Гагра и Гудаута. Пограничный контроль пассажиры проходят на борту поезда в пути следования, без очередей и задержек, подчеркнули в РЖД.
Название для электропоезда - "Диоскурия" - предложили ученики федеральной территории "Сириус". Диоскурия – это город, который основали древние греки тысячи лет назад на Черноморском побережье Кавказа, на месте современного Сухума. В наши дни руины древнего города находятся на дне Сухумской бухты.
Внешнее оформление "Диоскурии" передает атмосферу абхазских традиций. Вагоны поезда были оформлены на основе эскизов юных художников обеих стран. Электропоезд состоит из четырех вагонов, он оборудован системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, разъемами для подзарядки мобильных устройств и креплениями для велосипедов, местами для проезда пассажиров с домашними питомцами, подъемниками для инвалидных колясок и местами со специальными креплениями для них.
