В Подмосковье предъявили обвинение подросткам, избившим пенсионера

Двум подросткам, причастным к избиению пожилого мужчины в подмосковной Электростали, предъявлено обвинение, сообщает подмосковный главк СК России.

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Двум подросткам, причастным к избиению пожилого мужчины в подмосковной Электростали, предъявлено обвинение, сообщает подмосковный главк СК России. Ранее в пресс-службе областного главка МВД РФ сообщили, что полицейскими была выявлена видеопубликация, на которой толпа молодых людей окружила пожилого мужчину и наносила ему удары по телу и лицу. В ведомстве добавили, что сотрудниками полиции устанавливаются участники инцидента, а также выясняются все обстоятельства произошедшего. Позднее правоохранители установили личности четырех несовершеннолетних, причастных к инциденту. Позже в подмосковном главке СК России сообщили, что один из подростков, причастных к избиению пожилого мужчины, задержан. "Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение двум несовершеннолетним жителям города Щелково. Они обвиняются в избиении группой лиц пожилого мужчины из хулиганских побуждений (часть 1 статья 213 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Установлено, что 18 августа в электричке произошел конфликт между тремя подростками и пенсионером, после чего несовершеннолетние вывели пожилого мужчину на платформу станции "Лесная", расположенную в городе Электросталь, где избили его. Уточняется, что потерпевший до сих пор находится на амбулаторном лечении. В СК отметили, что с участием обвиняемых проведены следственные действия, в ходе допроса свою причастность они признали. Кроме того, в ближайшее время обвинение будет также предъявлено и третьему фигуранту. Расследование уголовного дела продолжается.

