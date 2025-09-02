https://ria.ru/20250902/plennyj-2039014295.html

Украинский пленный рассказал, что попал в украинскую армию с похмелья

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Военнопленный ВСУ Алексей Банников рассказал , что его вместе с другом поймал сотрудник ТЦК (аналог российских военкоматов) во время похода в магазин, в который Банников шел, чтобы "похмелиться", об этом сообщило Минобороны РФ."Мы пошли с другом в магазин, чтобы похмелиться. Мы до магазина не дошли, вышли из машины два полицейских и один ТЦКашник. Друга пробили по базе, по планшету, его отпустили, а со мной документов не было. Посадили меня в машину, отвезли в военкомат", - сказал военнопленный ВСУ. Он добавил, что с бойцами ВСУ обращались как со слепыми котятами. По словам Банникова, никакую конкретную задачу командование им не ставило, также им ничего не говорили и не объясняли. В конечном итоге военнослужащие ВСУ попали в посадку к российским бойцам и сдались в плен. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

