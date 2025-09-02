https://ria.ru/20250902/plan-2039048414.html
В Орловской области составили план по выплатам беременным студенткам
2025-09-02T12:23:00+03:00
2025-09-02T12:23:00+03:00
2025-09-02T12:30:00+03:00
ТУЛА, 2 сен – РИА Новости. Власти Орловской области планируют в ближайшие три года выплатить не менее 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности 490 женщинам, обучающимся по очной форме, сообщается в постановлении регионального правительства о мероприятиях на 2025-2027 годы, направленных на повышение рождаемости. По данным, указанным в документе, в 2025 году 100 тысяч рублей планируют выплатить 150 семьям, в 2026 году – 160 семьям, а в 2027 году – еще 180 семьям. В социальных сетях и некоторых СМИ данный пункт указа рассмотрели как расходы на поддержку беременных школьниц. В пресс-службе регионального правительства РИА Новости пояснили, что речь идет о беременных студентках. "Речь идет не о школьницах, а, по сути, о студентках. Такие, безусловно, в нашем регионе, как и в любом другом, бывают", - сказал собеседник агентства. В декабре 2024 года губернатор Орловской области подписал указ о выплате 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности женщинам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. В марте текущего года в документ внесли изменения – теперь выплата положена и беременным женщинам, обучающимся в общеобразовательных организациях.
