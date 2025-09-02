Песков прокомментировал слова Фицо о "жабе на дне колодца"

https://ria.ru/20250902/peskov-2039205968.html

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Словами о "жабе", которая "сидит на дне колодца", премьер Словакии Роберт Фицо объяснил то, насколько страны Евросоюза не понимают, что происходит в мире, сказал во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фицо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Китае сравнил страны Евросоюза с "жабой на дне колодца", которая не видит, что находится наверху. "Это, видимо, какая-то сказка, это, скорее всего, насколько я понял, какой-то словацкий фольклор, где они говорят, что сравнивают с жабой, которая сидит на дне колодца, и не понимает, что происходит наверху. Это собственно такая аллегория. То есть, мы просто говорили, что прошел очень содержательный саммит ШОС и "ШОС плюс" накануне. А он говорит: у нас многие в ЕС, как эта жаба, не понимают, что в мире происходит", - сказал Песков на видео с его комментарием, которое опубликовано в Telegram-канале "Вести". Путин прибыл в Китай 31 августа с четырехдневным визитом. Перед приездом в Пекин президент России работал в городе Тяньцзинь, где состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

