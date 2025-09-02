Рейтинг@Mail.ru
В Кремле заявили о формировании новой политической системы в мире - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:03 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/peskov-2038992465.html
В Кремле заявили о формировании новой политической системы в мире
В Кремле заявили о формировании новой политической системы в мире - РИА Новости, 02.09.2025
В Кремле заявили о формировании новой политической системы в мире
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Известий" об эффективности новой модели функционирования политики, созданной странами-членами... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T07:03:00+03:00
2025-09-02T07:03:00+03:00
в мире
россия
евразия
дмитрий песков
владимир путин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031946228_0:0:2542:1430_1920x0_80_0_0_46674fd94b0358055e484468753ee8a3.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Известий" об эффективности новой модели функционирования политики, созданной странами-членами ШОС, заявил о процессе активного формирования новой политической системы в мире на смену западной модели, призвав не обращать внимания на то, как это преподносится в западных странах. Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что диалог в ШОС помогает заложить основы для формирования в Евразии новой системы стабильности и безопасности на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям. "Никто не ставит целью делать какие-то альтернативные модели. По мере того, как одна модель исчерпывается, исчерпывает свою эффективность, на ее, так сказать, ну не обломках, но на основах ее неэффективности выстраиваются какие-то более эффективные системы. Сейчас этот процесс происходит. Происходит очень активно", - подчеркнул Песков. "Нам вряд ли нужно обращать внимание на то, как это преподносит Запад", - добавил он.
https://ria.ru/20250831/kitay-2038382697.html
россия
евразия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031946228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_604e9902e68ea31156db3045fc5b17a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, евразия, дмитрий песков, владимир путин, шос
В мире, Россия, Евразия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ШОС
В Кремле заявили о формировании новой политической системы в мире

Песков заявил о формировании новой политической системы в мире на смену западной

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Кремль, Москву-реку и международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Кремль, Москву-реку и международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль, Москву-реку и международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Известий" об эффективности новой модели функционирования политики, созданной странами-членами ШОС, заявил о процессе активного формирования новой политической системы в мире на смену западной модели, призвав не обращать внимания на то, как это преподносится в западных странах.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что диалог в ШОС помогает заложить основы для формирования в Евразии новой системы стабильности и безопасности на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям.
"Никто не ставит целью делать какие-то альтернативные модели. По мере того, как одна модель исчерпывается, исчерпывает свою эффективность, на ее, так сказать, ну не обломках, но на основах ее неэффективности выстраиваются какие-то более эффективные системы. Сейчас этот процесс происходит. Происходит очень активно", - подчеркнул Песков.
"Нам вряд ли нужно обращать внимание на то, как это преподносит Запад", - добавил он.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Кремле перед военным парадом, посвященным 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
"Единство и решимость". Путин начинает беспрецедентный визит в Китай
31 августа, 00:00
 
В миреРоссияЕвразияДмитрий ПесковВладимир ПутинШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала