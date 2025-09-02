В Кремле заявили о формировании новой политической системы в мире
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Кремль, Москву-реку и международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Кремль, Москву-реку и международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Известий" об эффективности новой модели функционирования политики, созданной странами-членами ШОС, заявил о процессе активного формирования новой политической системы в мире на смену западной модели, призвав не обращать внимания на то, как это преподносится в западных странах.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что диалог в ШОС помогает заложить основы для формирования в Евразии новой системы стабильности и безопасности на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям.
"Никто не ставит целью делать какие-то альтернативные модели. По мере того, как одна модель исчерпывается, исчерпывает свою эффективность, на ее, так сказать, ну не обломках, но на основах ее неэффективности выстраиваются какие-то более эффективные системы. Сейчас этот процесс происходит. Происходит очень активно", - подчеркнул Песков.
"Нам вряд ли нужно обращать внимание на то, как это преподносит Запад", - добавил он.
