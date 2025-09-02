FT рассказала, почему выходцы из стран Запада переезжают в Россию

https://ria.ru/20250902/pereezd-2039022439.html

в мире

россия

сша

аризона

мария бутина

госдума рф

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Многие выходцы из стран Запада переезжают в РФ из-за стремления к традиционным ценностям и несогласия с теми взглядами, которые прививают в их странах, пишет газета Financial Times, пообщавшаяся с этими людьми. В качестве примера газета приводит историю выходца из американского штата Аризона Дерека Хаффмэна, который стал участником СВО на стороне РФ. "Хаффмэн уехал из США в Россию в прошлом году со своей женой Деанной и тремя детьми в попытке покинуть западное общество, которое, как говорит он, идет под откос", - пишет издание. Хаффмэн рассказал газете, что посчитал Россию единственной страной, куда мог бы переехать, сетуя на то, что американское телевидение прививает детям ЛГБТ*-взгляды, а уровень преступности в городах зашкаливает. В прошлом году РФ запустила программу предоставления виз иностранцам, разделяющим общие с Россией ценности, российские официальные лица заявили Financial Times, что в рамках этой программы на визу подают до 150 человек в месяц. Депутат ГД Мария Бутина заявила газете, что большинство из претендующих на визу – граждане Германии, Франции и США. Газета также рассказывает о немецком бизнесмене Якобе Пиннекере, который помогает выходцам из западных стран переезжать в Россию. По его словам, он помог перебраться в РФ около 60 людям, при этом заявки рассматриваются еще от более 600 человек. "Пиннекер говорит, что традиционные ценности в России естественным образом притягивают людей и стали причиной, по которой он решил остаться – вдобавок к тому, что в России он чувствует большую свободу для выражения своих взглядов", - пишет газета. Наконец издание пишет о Стивене Шорсе, американском работнике сферы IT, переехавшем в РФ в прошлом году из-за недовольства культурой отмены в Штатах. Он ведет свой видеоблог о том, как переехал в страну. "Мне нравится здесь жить", - заявил американец газете.* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

россия

сша

аризона

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

