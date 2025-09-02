Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина и Лукашенко в Пекине - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/pekin-2039187665.html
Встреча Путина и Лукашенко в Пекине
Встреча Путина и Лукашенко в Пекине - РИА Новости, 02.09.2025
Встреча Путина и Лукашенко в Пекине
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Пекине. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T18:55:00+03:00
2025-09-02T18:55:00+03:00
политика
белоруссия
россия
пекин
владимир путин
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039187272_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2f53c1a2327ddd9034e6b888b66e7dda.jpg
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Пекине.
белоруссия
россия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Путина и Лукашенко
Встреча Путина и Лукашенко
2025-09-02T18:55
true
PT6M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039187272_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fc80de6a595d74b53ff2d853906e8810.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, белоруссия, россия, пекин, владимир путин, александр лукашенко, видео
Политика, Белоруссия, Россия, Пекин, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Встреча Путина и Лукашенко в Пекине
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Пекине.
2025-09-02T18:55
true
PT6M40S

Встреча Путина и Лукашенко в Пекине

Читать ria.ru в
Дзен
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Пекине.
 
ПолитикаБелоруссияРоссияПекинВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала