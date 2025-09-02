Рейтинг@Mail.ru
Патрушев оценил уровень боеготовности Тихоокеанского флота - РИА Новости, 02.09.2025
10:03 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/patrushev-2039015368.html
Патрушев оценил уровень боеготовности Тихоокеанского флота
Тихоокеанский флот демонстрирует высокий уровень боеготовности, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T10:03:00+03:00
2025-09-02T10:03:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736471995_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_18cdc6c99d071c1c802c95ebad799681.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Тихоокеанский флот демонстрирует высокий уровень боеготовности, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Тихоокеанский флот ВМФ России показывает отличную выучку и высокий уровень боеготовности, что продемонстрировали в том числе учения "Июльский шторм", - сказал Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном к Дню победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, отмечаемому в России 3 сентября. С 23 по 27 июля 2025 года под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом РФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей проводилось оперативное учение ВМФ "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. К учениям были привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.
https://ria.ru/20250421/patrushev-2012581537.html
Тактическая группа надводных боевых кораблей Тихоокеанского флота во время проведения оперативных учений разнородных сил флота в дальней морской зоне в Тихом океане. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Тихоокеанский флот демонстрирует высокий уровень боеготовности, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Тихоокеанский флот ВМФ России показывает отличную выучку и высокий уровень боеготовности, что продемонстрировали в том числе учения "Июльский шторм", - сказал Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном к Дню победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, отмечаемому в России 3 сентября.
С 23 по 27 июля 2025 года под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом РФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей проводилось оперативное учение ВМФ "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. К учениям были привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Россия не планирует ввязываться в гонку вооружений, заявил Патрушев
21 апреля, 18:06
 
