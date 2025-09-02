https://ria.ru/20250902/patrushev-2039015368.html

Патрушев оценил уровень боеготовности Тихоокеанского флота

Патрушев оценил уровень боеготовности Тихоокеанского флота

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Тихоокеанский флот демонстрирует высокий уровень боеготовности, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Тихоокеанский флот ВМФ России показывает отличную выучку и высокий уровень боеготовности, что продемонстрировали в том числе учения "Июльский шторм", - сказал Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном к Дню победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, отмечаемому в России 3 сентября. С 23 по 27 июля 2025 года под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом РФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей проводилось оперативное учение ВМФ "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. К учениям были привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.

