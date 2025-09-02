Рейтинг@Mail.ru
Патрушев рассказал о военном строительстве на Дальнем Востоке - РИА Новости, 02.09.2025
06:07 02.09.2025
Патрушев рассказал о военном строительстве на Дальнем Востоке
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Усиление оборонительного потенциала на Дальнем Востоке входит в приоритеты военного строительства России, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Наращивание оборонительного потенциала на Дальнем Востоке, усиление нашей морской мощи на Тихом океане находится в числе приоритетов военного строительства", - подчеркнул Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном к Дню победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, отмечаемом в России 3 сентября.
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Усиление оборонительного потенциала на Дальнем Востоке входит в приоритеты военного строительства России, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Наращивание оборонительного потенциала на Дальнем Востоке, усиление нашей морской мощи на Тихом океане находится в числе приоритетов военного строительства", - подчеркнул Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном к Дню победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, отмечаемом в России 3 сентября.
Патрушев назвал ключевые приоритеты национальной морской политики
26 августа, 13:25
 
