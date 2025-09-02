https://ria.ru/20250902/patrushev-2038985104.html
Патрушев рассказал о военном строительстве на Дальнем Востоке
Патрушев рассказал о военном строительстве на Дальнем Востоке - РИА Новости, 02.09.2025
Патрушев рассказал о военном строительстве на Дальнем Востоке
Усиление оборонительного потенциала на Дальнем Востоке входит в приоритеты военного строительства России, заявил помощник президента России, председатель... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T06:07:00+03:00
2025-09-02T06:07:00+03:00
2025-09-02T06:07:00+03:00
безопасность
россия
дальний восток
тихий океан
николай патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799203_0:6:3317:1872_1920x0_80_0_0_7bc6ea02453d3f3ab26e0e8ba6e78e5f.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Усиление оборонительного потенциала на Дальнем Востоке входит в приоритеты военного строительства России, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Наращивание оборонительного потенциала на Дальнем Востоке, усиление нашей морской мощи на Тихом океане находится в числе приоритетов военного строительства", - подчеркнул Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном к Дню победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, отмечаемом в России 3 сентября.
https://ria.ru/20250826/patrushev-2037644880.html
россия
дальний восток
тихий океан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799203_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_d0cddc134f087824936f4c8aae377e86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, дальний восток, тихий океан, николай патрушев
Безопасность, Россия, Дальний Восток, Тихий океан, Николай Патрушев
Патрушев рассказал о военном строительстве на Дальнем Востоке
Патрушев назвал усиление оборонного потенциала на Дальнем Востоке приоритетом