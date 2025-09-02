На Украине арестовали подозреваемого в ликвидации Парубия
Суд на Украине арестовал подозреваемого в ликвидации Парубия во Львове
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия в суде. Кадр видео украинских СМИ
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Суд на Украине арестовал без права внесения залога подозреваемого в ликвидации экс-спикера Верховной рады и бывшего секретаря СНБО Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году, сообщило во вторник украинское издание "Телеграф".
"Подозреваемому в убийстве Андрея Парубия суд избрал меру пресечения 60 дней под стражей без права на залог", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". В понедельник глава национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия.
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.