На Украине назвали имя подозреваемого в ликвидации Парубия - РИА Новости, 02.09.2025
13:40 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/parubiy-2039078252.html
На Украине назвали имя подозреваемого в ликвидации Парубия
2025-09-02T13:40:00+03:00
2025-09-02T13:40:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039076394_49:0:1709:934_1920x0_80_0_0_c89baf4aa4a1fdba403d55679238cee6.jpg
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Подозреваемого в ликвидации причастного к событиям в Одессе 2 мая 2014 года, экс-главы СНБО Андрея Парубия зовут Михаил Сцельников, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Имя подозреваемого в убийстве Парубия - Сцельников Михаил Викторович. Он 1973 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Издание изначально сообщило, что подозреваемого зовут Михаил Синельников, однако потом исправили фамилию. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". В понедельник глава национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия. Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Подозреваемого в ликвидации причастного к событиям в Одессе 2 мая 2014 года, экс-главы СНБО Андрея Парубия зовут Михаил Сцельников, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Имя подозреваемого в убийстве Парубия - Сцельников Михаил Викторович. Он 1973 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Издание изначально сообщило, что подозреваемого зовут Михаил Синельников, однако потом исправили фамилию.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". В понедельник глава национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия.
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
