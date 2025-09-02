Рейтинг@Mail.ru
Парубия могли ликвидировать по заказу Зеленского, заявил политолог - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:43 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/parubiy-2038995962.html
Парубия могли ликвидировать по заказу Зеленского, заявил политолог
Парубия могли ликвидировать по заказу Зеленского, заявил политолог - РИА Новости, 02.09.2025
Парубия могли ликвидировать по заказу Зеленского, заявил политолог
Экс-главу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрея Парубия, который был причастен к сожжению людей в Одессе в 2014 году, могли... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T07:43:00+03:00
2025-09-02T07:43:00+03:00
в мире
украина
одесса
львов
андрей парубий
владимир зеленский
иван мезюхо
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038495854_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_fcc062cdd179de1935c77698b18d846b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Экс-главу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрея Парубия, который был причастен к сожжению людей в Одессе в 2014 году, могли ликвидировать по заказу Владимира Зеленского, заявил РИА Новости политолог, председатель крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". В понедельник глава национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия. "Наиболее вероятна версия, что Парубия убрали свои же. Этот политик за время своей карьеры предал многих людей, много раз менял партии, корректировал свои идеологические убеждения. Участвуя в организации незаконных майданов, он проявил себя как человек, способный к организации акций по шатанию власти. Учитывая этот факт, Парубия могли убрать по заказу Владимира Зеленского", - сказал Мезюхо. По его словам, Зеленскому не нужен живой политик-политтехнолог, способный к организации акций протеста, которые бы подтачивали его власть, особенно с учетом возможных предстоящих выборов. "Зеленский в теории может лишить оппозицию опытного политтехнолога и организатора государственных переворотов накануне возможного электорального цикла. Как известно, Парубий был членом партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", которая теоретически может поддержать кандидатуру Валерия Залужного на пост президента Украины", - сказал политолог. Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
https://ria.ru/20250901/rada-2038880714.html
https://ria.ru/20250901/ubiystvo-2038807399.html
https://ria.ru/20250901/parubiy-2038839869.html
украина
одесса
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038495854_151:0:2808:1993_1920x0_80_0_0_816731b5ffde951ddf093d4db595ba3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесса, львов, андрей парубий, владимир зеленский, иван мезюхо, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины, европейская солидарность, убийство парубия во львове
В мире, Украина, Одесса, Львов, Андрей Парубий, Владимир Зеленский, Иван Мезюхо, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины, Европейская солидарность, Убийство Парубия во Львове
Парубия могли ликвидировать по заказу Зеленского, заявил политолог

Политолог Мезюхо заявил, что Парубия могли ликвидировать по заказу Зеленского

© РИА Новости / Александр Максименко | Перейти в медиабанкАндрей Парубий
Андрей Парубий - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в медиабанк
Андрей Парубий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Экс-главу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрея Парубия, который был причастен к сожжению людей в Одессе в 2014 году, могли ликвидировать по заказу Владимира Зеленского, заявил РИА Новости политолог, председатель крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". В понедельник глава национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия.
На месте убийства экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия во Львове - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В Раде рассказали, куда ведет след убийства Парубия
Вчера, 15:51
"Наиболее вероятна версия, что Парубия убрали свои же. Этот политик за время своей карьеры предал многих людей, много раз менял партии, корректировал свои идеологические убеждения. Участвуя в организации незаконных майданов, он проявил себя как человек, способный к организации акций по шатанию власти. Учитывая этот факт, Парубия могли убрать по заказу Владимира Зеленского", - сказал Мезюхо.
По его словам, Зеленскому не нужен живой политик-политтехнолог, способный к организации акций протеста, которые бы подтачивали его власть, особенно с учетом возможных предстоящих выборов.
"Зеленский в теории может лишить оппозицию опытного политтехнолога и организатора государственных переворотов накануне возможного электорального цикла. Как известно, Парубий был членом партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", которая теоретически может поддержать кандидатуру Валерия Залужного на пост президента Украины", - сказал политолог.
Андрей Парубий - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
На Украине раскрыли детали убийства Парубия
Вчера, 11:33
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
Андрей Парубий - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
СБУ не нашла доказательств причастности России к ликвидации Парубия
Вчера, 13:18
 
В миреУкраинаОдессаЛьвовАндрей ПарубийВладимир ЗеленскийИван МезюхоСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВерховная Рада УкраиныЕвропейская солидарностьУбийство Парубия во Львове
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала