Парубия могли ликвидировать по заказу Зеленского, заявил политолог
Андрей Парубий. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Экс-главу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрея Парубия, который был причастен к сожжению людей в Одессе в 2014 году, могли ликвидировать по заказу Владимира Зеленского, заявил РИА Новости политолог, председатель крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена". В понедельник глава национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия.
"Наиболее вероятна версия, что Парубия убрали свои же. Этот политик за время своей карьеры предал многих людей, много раз менял партии, корректировал свои идеологические убеждения. Участвуя в организации незаконных майданов, он проявил себя как человек, способный к организации акций по шатанию власти. Учитывая этот факт, Парубия могли убрать по заказу Владимира Зеленского", - сказал Мезюхо.
По его словам, Зеленскому не нужен живой политик-политтехнолог, способный к организации акций протеста, которые бы подтачивали его власть, особенно с учетом возможных предстоящих выборов.
"Зеленский в теории может лишить оппозицию опытного политтехнолога и организатора государственных переворотов накануне возможного электорального цикла. Как известно, Парубий был членом партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", которая теоретически может поддержать кандидатуру Валерия Залужного на пост президента Украины", - сказал политолог.
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.