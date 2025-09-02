Рейтинг@Mail.ru
Парламент Республики Сербской БиГ избрал новое правительство
22:18 02.09.2025
Парламент Республики Сербской БиГ избрал новое правительство
Парламент Республики Сербской БиГ избрал новое правительство
Депутаты Народной скупщины (парламента) Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) большинством голосов избрали во вторник новое правительство во главе с
в мире
республика сербская
милорад додик
БЕЛГРАД, 2 сен – РИА Новости. Депутаты Народной скупщины (парламента) Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) большинством голосов избрали во вторник новое правительство во главе с экс-главой минсельхоза Савой Миничем, трансляцию вело радио и телевидение Республики Сербской. Президент РС БиГ Милорад Додик 23 августа предложил Скупщине кандидатуру бывшего министра сельского, лесного и водного хозяйства Савы Минича на пост главы будущего правительства. Народная Скупщина РС БиГ ранее большинством голосов приняла отставку главы правительства Радована Вишковича. "За" вечером во вторник проголосовали 50 депутатов. В новом составе кабмина три новых министра и 12 из предыдущего созыва. Из них в РФ известен глава министерства энергетики и горного дела Петар Джокич, сохранивший свой пост. Кандидат в премьеры заявил, представляя программу депутатам, что будущее правительство РС БиГ будет придерживаться конституционного устройства БиГ согласно мирному Дейтонскому соглашению 1995 года, которое закрепило права и полномочия Республики Сербской. Минич отметил, что новое правительство РС будет приверженно исключительно миру, стабильности и сосуществованию граждан вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности, политических, идеологических и других убеждений. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
республика сербская
в мире, республика сербская, милорад додик
В мире, Республика Сербская, Милорад Додик
© Фото : wikipediaРеспублика Сербская БиГ
Республика Сербская БиГ - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Фото : wikipedia
Республика Сербская БиГ. Архивное фото
БЕЛГРАД, 2 сен – РИА Новости. Депутаты Народной скупщины (парламента) Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) большинством голосов избрали во вторник новое правительство во главе с экс-главой минсельхоза Савой Миничем, трансляцию вело радио и телевидение Республики Сербской.
Президент РС БиГ Милорад Додик 23 августа предложил Скупщине кандидатуру бывшего министра сельского, лесного и водного хозяйства Савы Минича на пост главы будущего правительства. Народная Скупщина РС БиГ ранее большинством голосов приняла отставку главы правительства Радована Вишковича.
"За" вечером во вторник проголосовали 50 депутатов. В новом составе кабмина три новых министра и 12 из предыдущего созыва. Из них в РФ известен глава министерства энергетики и горного дела Петар Джокич, сохранивший свой пост.
Кандидат в премьеры заявил, представляя программу депутатам, что будущее правительство РС БиГ будет придерживаться конституционного устройства БиГ согласно мирному Дейтонскому соглашению 1995 года, которое закрепило права и полномочия Республики Сербской.
Минич отметил, что новое правительство РС будет приверженно исключительно миру, стабильности и сосуществованию граждан вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности, политических, идеологических и других убеждений.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
