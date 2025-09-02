https://ria.ru/20250902/palestina-2039184895.html
Вице-президент Палестины обвинил США в нарушении международного права
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вице-президент Палестины Хусейн Шейх в разговоре с замглавы МИД России Сергеем Вершининым назвал грубым нарушением международного права решение США отказать в выдаче виз для участия в ГА ООН членам делегации Палестинской национальной администрации (ПНА) и аннулировать действующие визы. Отмечается, что 2 сентября состоялся телефонный разговор Вершинина с вице-президентом Палестины, заместителем председателя Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейном Шейхом по его просьбе. "В ходе беседы Хусейн Шейх привлек внимание к принятому американской стороной решению об отказе в выдаче новых и аннулировании имеющихся въездных виз в США для членов делегации ПНА во главе с президентом Палестины Махмудом Аббасом, направляющихся в Нью-Йорк для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Охарактеризовал данный шаг Вашингтона как грубое нарушение международного права, прежде всего Соглашения между ООН и правительством США относительно местоположения центральных учреждений Всемирной организации", - говорится в сообщении. Госдеп США 29 августа сообщил, что ведомство в преддверии сессии Генеральной ассамблеи ООН отзывает или отказывает в визах представителям Палестины, в том числе главе Палестинской администрации Махмуду Аббасу. Агентство WAFA передавало, что Палестина требует от США пересмотреть и отменить решение о визовых ограничениях. Палестинские власти подчеркнули, что это решение противоречит международному праву и соглашению о штаб-квартире ООН. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
