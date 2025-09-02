https://ria.ru/20250902/pakistan-2039217633.html
В Пакистане при взрыве смертника погибли 11 человек
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек погибли, еще 40 пострадали после того, как террорист-смертник подорвал себя на политическом митинге в пакистанской провинции Белуджистан, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на местных чиновников. По данным агентства, взрыв произошел во вторник вечером на парковке стадиона в столице провинции Кветте, где собрались сотни членов Национальной партии Белуджистана (BNP). "По меньшей мере 11 человек погибли во вторник вечером, когда смертник взорвал себя на политическом митинге в Белуджистане... по меньшей мере 40 человек получили ранения", - сообщает Франс Пресс. По данным агентства, с 1 января более 430 человек, в основном сотрудники сил безопасности, были убиты в результате насилия, осуществляемого вооруженными группами в Белуджистане и соседней провинции Хайбер-Пахтунхва.
