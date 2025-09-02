https://ria.ru/20250902/pakistan-2039108804.html
Шариф поблагодарил Путина за поддержку Пакистана
Шариф поблагодарил Путина за поддержку Пакистана - РИА Новости, 02.09.2025
Шариф поблагодарил Путина за поддержку Пакистана
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку исламской республики, а также за попытки балансировать ситуацию... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T14:44:00+03:00
2025-09-02T14:44:00+03:00
2025-09-02T14:44:00+03:00
в мире
пакистан
россия
владимир путин
шехбаз шариф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039107113_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_97bf9f437c6152ba3471ac524d015585.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку исламской республики, а также за попытки балансировать ситуацию в регионе. "Ваше превосходительство, позвольте также поблагодарить вас за слова поддержки Пакистану. Благодарю вас и за то, что вы пытаетесь содействовать балансировке (ситуации - ред.) в регионе", - сказал Шариф на встрече с Путиным.
https://ria.ru/20250831/pakistan-1956992752.html
пакистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039107113_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_b164680f0a5f8db4169a55cd699a5774.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, россия, владимир путин, шехбаз шариф
В мире, Пакистан, Россия, Владимир Путин, Шехбаз Шариф
Шариф поблагодарил Путина за поддержку Пакистана
Шариф поблагодарил Путина за содействие балансировке ситуации в регионе