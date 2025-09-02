Рейтинг@Mail.ru
Шариф поблагодарил Путина за поддержку Пакистана - РИА Новости, 02.09.2025
14:44 02.09.2025
Шариф поблагодарил Путина за поддержку Пакистана
в мире
пакистан
россия
владимир путин
шехбаз шариф
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку исламской республики, а также за попытки балансировать ситуацию в регионе. "Ваше превосходительство, позвольте также поблагодарить вас за слова поддержки Пакистану. Благодарю вас и за то, что вы пытаетесь содействовать балансировке (ситуации - ред.) в регионе", - сказал Шариф на встрече с Путиным.
пакистан
россия
в мире, пакистан, россия, владимир путин, шехбаз шариф
В мире, Пакистан, Россия, Владимир Путин, Шехбаз Шариф
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф во время встречи в Пекине
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку исламской республики, а также за попытки балансировать ситуацию в регионе.
"Ваше превосходительство, позвольте также поблагодарить вас за слова поддержки Пакистану. Благодарю вас и за то, что вы пытаетесь содействовать балансировке (ситуации - ред.) в регионе", - сказал Шариф на встрече с Путиным.
Межгосударственные отношения России и Пакистана
