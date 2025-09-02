https://ria.ru/20250902/pakistan-2039108804.html

Шариф поблагодарил Путина за поддержку Пакистана

02.09.2025

Шариф поблагодарил Путина за поддержку Пакистана

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку исламской республики, а также за попытки балансировать ситуацию... РИА Новости, 02.09.2025

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку исламской республики, а также за попытки балансировать ситуацию в регионе. "Ваше превосходительство, позвольте также поблагодарить вас за слова поддержки Пакистану. Благодарю вас и за то, что вы пытаетесь содействовать балансировке (ситуации - ред.) в регионе", - сказал Шариф на встрече с Путиным.

