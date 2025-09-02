https://ria.ru/20250902/ovoschi-2039162576.html

Свыше 217 тысяч исследований овощей на качество провели в Подмосковье

Свыше 217 тысяч исследований овощей на качество провели в Подмосковье

02.09.2025

Свыше 217 тысяч исследований овощей на качество провели в Подмосковье

Более 217 тысяч лабораторных исследований и более 150 тысяч проб провели на качество овощей в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 02.09.2025

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Более 217 тысяч лабораторных исследований и более 150 тысяч проб провели на качество овощей в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Специалисты государственной ветеринарной службы региона осуществляют постоянный контроль качества овощной продукции в местах торговли. Эксперты проверяют продукцию по нескольким ключевым параметрам: органолептика (оценка внешнего вида, формы, величины, цвета), люминисцентная диагностика (определение начальной степени порчи продуктов питания), дозиметрия, радиологические исследования и нитратометрия (определение уровня нитратов в овощах). В связи с несоответствием органолептическим показателям, с реализации снято 2555 килограммов продукции. Лабораторный контроль позволяет оперативно выявлять и изымать из оборота товары, не соответствующие стандартам качества. В ведомстве отметили, что приобретать овощи и другую пищевую продукцию можно только в тех местах, где их реализация разрешена. Не рекомендуется приобретать товары на стихийных рынках, возле дорог и в других местах несанкционированной торговли – есть риск приобретения продукции, небезопасной для здоровья.

московская область (подмосковье)

Новости

