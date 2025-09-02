https://ria.ru/20250902/ovoschi-2039162576.html
Свыше 217 тысяч исследований овощей на качество провели в Подмосковье
Свыше 217 тысяч исследований овощей на качество провели в Подмосковье - РИА Новости, 02.09.2025
Свыше 217 тысяч исследований овощей на качество провели в Подмосковье
Более 217 тысяч лабораторных исследований и более 150 тысяч проб провели на качество овощей в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T16:41:00+03:00
2025-09-02T16:41:00+03:00
2025-09-02T16:41:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
овощи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999768387_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8ba5fb0df8f556b64472a7149650d13c.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Более 217 тысяч лабораторных исследований и более 150 тысяч проб провели на качество овощей в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Специалисты государственной ветеринарной службы региона осуществляют постоянный контроль качества овощной продукции в местах торговли. Эксперты проверяют продукцию по нескольким ключевым параметрам: органолептика (оценка внешнего вида, формы, величины, цвета), люминисцентная диагностика (определение начальной степени порчи продуктов питания), дозиметрия, радиологические исследования и нитратометрия (определение уровня нитратов в овощах). В связи с несоответствием органолептическим показателям, с реализации снято 2555 килограммов продукции. Лабораторный контроль позволяет оперативно выявлять и изымать из оборота товары, не соответствующие стандартам качества. В ведомстве отметили, что приобретать овощи и другую пищевую продукцию можно только в тех местах, где их реализация разрешена. Не рекомендуется приобретать товары на стихийных рынках, возле дорог и в других местах несанкционированной торговли – есть риск приобретения продукции, небезопасной для здоровья.
https://ria.ru/20250829/kompanii-2038360340.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999768387_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0595b02bdc71fc43c737eab3d80bb81c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), овощи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Овощи
Свыше 217 тысяч исследований овощей на качество провели в Подмосковье
Более 217 тысяч исследований овощей на качество провели в Московской области
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Более 217 тысяч лабораторных исследований и более 150 тысяч проб провели на качество овощей в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Специалисты государственной ветеринарной службы региона осуществляют постоянный контроль качества овощной продукции в местах торговли. Эксперты проверяют продукцию по нескольким ключевым параметрам: органолептика (оценка внешнего вида, формы, величины, цвета), люминисцентная диагностика (определение начальной степени порчи продуктов питания), дозиметрия, радиологические исследования и нитратометрия (определение уровня нитратов в овощах).
В связи с несоответствием органолептическим показателям, с реализации снято 2555 килограммов продукции. Лабораторный контроль позволяет оперативно выявлять и изымать из оборота товары, не соответствующие стандартам качества.
В ведомстве отметили, что приобретать овощи и другую пищевую продукцию можно только в тех местах, где их реализация разрешена. Не рекомендуется приобретать товары на стихийных рынках, возле дорог и в других местах несанкционированной торговли – есть риск приобретения продукции, небезопасной для здоровья.