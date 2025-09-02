https://ria.ru/20250902/ovchinskiy-2039014976.html

Овчинский: деловое пространство появится в районе Фили-Давыдково по КРТ

Овчинский: деловое пространство появится в районе Фили-Давыдково по КРТ - РИА Новости, 02.09.2025

Овчинский: деловое пространство появится в районе Фили-Давыдково по КРТ

В московском районе Фили-Давыдково по программе КРТ появится деловое пространство, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной... РИА Новости, 02.09.2025

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. В московском районе Фили-Давыдково по программе КРТ появится деловое пространство, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В ходе реорганизации участка площадью 1,9 гектара на Малой Филевской улице построят административно-деловой комплекс общей площадью 62,5 тысячи квадратных метров. Здесь создадут почти 1,8 тысячи рабочих мест. На прилегающей территории проведут работы по благоустройству и озеленению, а также модернизируют улично-дорожную сеть", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.В сообщении уточняется, что в редевелопмент участка вложат 23,9 миллиарда рублей. В свою очередь ежегодный бюджетный эффект может составить 819,4 миллиона рублей. Проект планируют реализовать за семь лет.Сам участок находится недалеко от станции метро "Пионерская", добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проект КРТ в районе Филевский Парк. По нему предполагается развитие двух участков, расположенных в Береговом проезде.

