Овчинский: деловое пространство появится в районе Фили-Давыдково по КРТ - 02.09.2025
10:05 02.09.2025
Овчинский: деловое пространство появится в районе Фили-Давыдково по КРТ
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. В московском районе Фили-Давыдково по программе КРТ появится деловое пространство, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В ходе реорганизации участка площадью 1,9 гектара на Малой Филевской улице построят административно-деловой комплекс общей площадью 62,5 тысячи квадратных метров. Здесь создадут почти 1,8 тысячи рабочих мест. На прилегающей территории проведут работы по благоустройству и озеленению, а также модернизируют улично-дорожную сеть", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.В сообщении уточняется, что в редевелопмент участка вложат 23,9 миллиарда рублей. В свою очередь ежегодный бюджетный эффект может составить 819,4 миллиона рублей. Проект планируют реализовать за семь лет.Сам участок находится недалеко от станции метро "Пионерская", добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проект КРТ в районе Филевский Парк. По нему предполагается развитие двух участков, расположенных в Береговом проезде.
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. В московском районе Фили-Давыдково по программе КРТ появится деловое пространство, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В ходе реорганизации участка площадью 1,9 гектара на Малой Филевской улице построят административно-деловой комплекс общей площадью 62,5 тысячи квадратных метров. Здесь создадут почти 1,8 тысячи рабочих мест. На прилегающей территории проведут работы по благоустройству и озеленению, а также модернизируют улично-дорожную сеть", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В сообщении уточняется, что в редевелопмент участка вложат 23,9 миллиарда рублей. В свою очередь ежегодный бюджетный эффект может составить 819,4 миллиона рублей. Проект планируют реализовать за семь лет.
Сам участок находится недалеко от станции метро "Пионерская", добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проект КРТ в районе Филевский Парк. По нему предполагается развитие двух участков, расположенных в Береговом проезде.
 
