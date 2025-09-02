https://ria.ru/20250902/ostrov-2039047725.html
Россия и КНР займутся развитием острова Большой Уссурийский
Российская и китайская стороны подписали "дорожную карту" по реализации единой концепции развития острова Большой Уссурийский, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российская и китайская стороны подписали "дорожную карту" по реализации единой концепции развития острова Большой Уссурийский, сообщается на официальном сайте Кремля. Во вторник на сайте Кремля был опубликован список из 22 документов, подписанных в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР. "План мероприятий "дорожная карта" по реализации Единой концепции развития острова Большой Уссурийский между министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Государственным комитетом по развитию и реформе Китайской Народной Республики", - сообщается в перечне подписанных документов.
