Россия и КНР займутся развитием острова Большой Уссурийский - РИА Новости, 02.09.2025
12:21 02.09.2025
Россия и КНР займутся развитием острова Большой Уссурийский
Российская и китайская стороны подписали "дорожную карту" по реализации единой концепции развития острова Большой Уссурийский, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российская и китайская стороны подписали "дорожную карту" по реализации единой концепции развития острова Большой Уссурийский, сообщается на официальном сайте Кремля. Во вторник на сайте Кремля был опубликован список из 22 документов, подписанных в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР. "План мероприятий "дорожная карта" по реализации Единой концепции развития острова Большой Уссурийский между министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Государственным комитетом по развитию и реформе Китайской Народной Республики", - сообщается в перечне подписанных документов.
большой уссурийский (остров), россия, китай, владимир путин, экономика
Большой Уссурийский (остров), Россия, Китай, Владимир Путин, Экономика
© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкМост на остров Большой Уссурийский через реку Амур в Хабаровском крае
Мост на остров Большой Уссурийский через реку Амур в Хабаровском крае. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российская и китайская стороны подписали "дорожную карту" по реализации единой концепции развития острова Большой Уссурийский, сообщается на официальном сайте Кремля.
Во вторник на сайте Кремля был опубликован список из 22 документов, подписанных в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР.
"План мероприятий "дорожная карта" по реализации Единой концепции развития острова Большой Уссурийский между министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Государственным комитетом по развитию и реформе Китайской Народной Республики", - сообщается в перечне подписанных документов.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Межгосударственные отношения России и Китая
31 августа, 17:04
 
Большой Уссурийский (остров)РоссияКитайВладимир ПутинЭкономика
 
 
