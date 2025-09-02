https://ria.ru/20250902/opros-2039024474.html

Опрос показал, как россиянки относятся к мужчинам с низким доходом

Опрос показал, как россиянки относятся к мужчинам с низким доходом - РИА Новости, 02.09.2025

Опрос показал, как россиянки относятся к мужчинам с низким доходом

Больше половины российских женщин (65%) готовы начать отношения с мужчиной, который меньше зарабатывает, следует из результатов опроса аналитического центра... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T10:54:00+03:00

2025-09-02T10:54:00+03:00

2025-09-02T10:54:00+03:00

общество

россия

вциом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899032378_0:248:3192:2044_1920x0_80_0_0_e06b5f8842e5f8f206689648bc677862.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Больше половины российских женщин (65%) готовы начать отношения с мужчиной, который меньше зарабатывает, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте. При этом лишь 18% опрошенных россиянок сказали, что не стали бы встречаться с мужчиной, если его уровень дохода ниже её. На вопрос "почему вы готовы начать отношения с мужчиной, который зарабатывает меньше", 26% респонденток ответили, что деньги не главное. В свою очередь 19% опрошенных девушек готовы принять мужчину с более низким доходом ради любви. Женщины, заявившие, что не готовы начинать отношения с мужчиной, который меньше зарабатывает, также рассказали о причинах своего решения. 30% респондентов считают, что мужчина должен зарабатывать и содержать семью. А 28% опрошенных сами мало зарабатывают и боятся, что не будет хватать на жизнь. В свою очередь большинство мужчин (61%) готовы вступить в отношения с женщиной с более высоким доходом. Лишь 20% выразили неготовность к отношениям с такими партнершами. На вопрос "почему вы готовы начать отношения с женщиной, которая больше зарабатывает", 45% мужчин ответили, что им не важно, кто сколько зарабатывает. Почти четверть респондентов (24%) отметили важность чувств. В свою очередь 57% мужчин, не готовых к отношениям с женщиной, зарабатывающей больше, боятся, что партнёрша будет доминировать в паре. По данным аналитического центра ВЦИОМ, 51% граждан РФ не согласны с тем, что деньги делают мужчину привлекательнее. Кроме того, на вопрос, какие расходы должен покрывать мужчина, респонденты предложили много вариантов: 29% - содержание семьи, 15% - жильё, 10% - забота о детях. Почти половина опрошенных (48%) согласны с тем, что если женщина ищет финансово обеспеченного мужчину, то это нормально, так как она думает о будущем. Абсолютное большинство россиян (92%) признались, что никогда не прекращали отношения из-за финансовой несостоятельности партнёра. При этом свыше половины респондентов (55%) уверены, что мужчинам сложнее найти спутницу жизни из-за высоких требований к заработку молодых людей. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 7 августа среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%. -0-

https://ria.ru/20250819/granitsa-2036246205.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, вциом