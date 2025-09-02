Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, как россиянки относятся к мужчинам с низким доходом - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/opros-2039024474.html
Опрос показал, как россиянки относятся к мужчинам с низким доходом
Опрос показал, как россиянки относятся к мужчинам с низким доходом - РИА Новости, 02.09.2025
Опрос показал, как россиянки относятся к мужчинам с низким доходом
Больше половины российских женщин (65%) готовы начать отношения с мужчиной, который меньше зарабатывает, следует из результатов опроса аналитического центра... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T10:54:00+03:00
2025-09-02T10:54:00+03:00
общество
россия
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899032378_0:248:3192:2044_1920x0_80_0_0_e06b5f8842e5f8f206689648bc677862.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Больше половины российских женщин (65%) готовы начать отношения с мужчиной, который меньше зарабатывает, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте. При этом лишь 18% опрошенных россиянок сказали, что не стали бы встречаться с мужчиной, если его уровень дохода ниже её. На вопрос "почему вы готовы начать отношения с мужчиной, который зарабатывает меньше", 26% респонденток ответили, что деньги не главное. В свою очередь 19% опрошенных девушек готовы принять мужчину с более низким доходом ради любви. Женщины, заявившие, что не готовы начинать отношения с мужчиной, который меньше зарабатывает, также рассказали о причинах своего решения. 30% респондентов считают, что мужчина должен зарабатывать и содержать семью. А 28% опрошенных сами мало зарабатывают и боятся, что не будет хватать на жизнь. В свою очередь большинство мужчин (61%) готовы вступить в отношения с женщиной с более высоким доходом. Лишь 20% выразили неготовность к отношениям с такими партнершами. На вопрос "почему вы готовы начать отношения с женщиной, которая больше зарабатывает", 45% мужчин ответили, что им не важно, кто сколько зарабатывает. Почти четверть респондентов (24%) отметили важность чувств. В свою очередь 57% мужчин, не готовых к отношениям с женщиной, зарабатывающей больше, боятся, что партнёрша будет доминировать в паре. По данным аналитического центра ВЦИОМ, 51% граждан РФ не согласны с тем, что деньги делают мужчину привлекательнее. Кроме того, на вопрос, какие расходы должен покрывать мужчина, респонденты предложили много вариантов: 29% - содержание семьи, 15% - жильё, 10% - забота о детях. Почти половина опрошенных (48%) согласны с тем, что если женщина ищет финансово обеспеченного мужчину, то это нормально, так как она думает о будущем. Абсолютное большинство россиян (92%) признались, что никогда не прекращали отношения из-за финансовой несостоятельности партнёра. При этом свыше половины респондентов (55%) уверены, что мужчинам сложнее найти спутницу жизни из-за высоких требований к заработку молодых людей. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 7 августа среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%. -0-
https://ria.ru/20250819/granitsa-2036246205.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899032378_461:0:3192:2048_1920x0_80_0_0_73bad369148a13d1617c45b89a7215c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вциом
Общество, Россия, ВЦИОМ
Опрос показал, как россиянки относятся к мужчинам с низким доходом

ВЦИОМ: 65% женщин готовы начать отношения с мужчиной, зарабатывающим меньше

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМолодые люди во время отдыха
Молодые люди во время отдыха - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Молодые люди во время отдыха. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Больше половины российских женщин (65%) готовы начать отношения с мужчиной, который меньше зарабатывает, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
При этом лишь 18% опрошенных россиянок сказали, что не стали бы встречаться с мужчиной, если его уровень дохода ниже её.
На вопрос "почему вы готовы начать отношения с мужчиной, который зарабатывает меньше", 26% респонденток ответили, что деньги не главное. В свою очередь 19% опрошенных девушек готовы принять мужчину с более низким доходом ради любви.
Женщины, заявившие, что не готовы начинать отношения с мужчиной, который меньше зарабатывает, также рассказали о причинах своего решения. 30% респондентов считают, что мужчина должен зарабатывать и содержать семью. А 28% опрошенных сами мало зарабатывают и боятся, что не будет хватать на жизнь.
В свою очередь большинство мужчин (61%) готовы вступить в отношения с женщиной с более высоким доходом. Лишь 20% выразили неготовность к отношениям с такими партнершами.
На вопрос "почему вы готовы начать отношения с женщиной, которая больше зарабатывает", 45% мужчин ответили, что им не важно, кто сколько зарабатывает. Почти четверть респондентов (24%) отметили важность чувств.
В свою очередь 57% мужчин, не готовых к отношениям с женщиной, зарабатывающей больше, боятся, что партнёрша будет доминировать в паре.
По данным аналитического центра ВЦИОМ, 51% граждан РФ не согласны с тем, что деньги делают мужчину привлекательнее. Кроме того, на вопрос, какие расходы должен покрывать мужчина, респонденты предложили много вариантов: 29% - содержание семьи, 15% - жильё, 10% - забота о детях.
Почти половина опрошенных (48%) согласны с тем, что если женщина ищет финансово обеспеченного мужчину, то это нормально, так как она думает о будущем. Абсолютное большинство россиян (92%) признались, что никогда не прекращали отношения из-за финансовой несостоятельности партнёра. При этом свыше половины респондентов (55%) уверены, что мужчинам сложнее найти спутницу жизни из-за высоких требований к заработку молодых людей.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 7 августа среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%. -0-
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Опрос показал отношение россиян к переезду за границу на ПМЖ
19 августа, 10:56
 
ОбществоРоссияВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала