В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2025
БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении Гладкова.
безопасность, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы РФ
