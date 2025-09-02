https://ria.ru/20250902/ogranichenie-na-snyatie-nalichnyh-kakoj-limit-2039115597.html

Ограничения на снятие наличных в банкоматах: что изменилось с 1 сентября

Лимит на снятие наличных в банкоматах с 1 сентября 2025 года

Ограничения на снятие наличных в банкоматах: что изменилось с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года вступил в силу закон, который дает банкам право устанавливать суточный лимит в 50 тысяч рублей на снятие наличных через банкоматы в... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T14:54:00+03:00

2025-09-02T14:54:00+03:00

2025-09-02T14:54:00+03:00

россия

финансы

безопасность

центральный банк рф (цб рф)

мошенничество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723148_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f20d8933fca62aa39c2e56f8e34ad7d.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. С 1 сентября 2025 года вступил в силу закон, который дает банкам право устанавливать суточный лимит в 50 тысяч рублей на снятие наличных через банкоматы в случаях, если транзакция вызывает подозрения. Как осуществляется контроль за финансовыми операциями, кого коснутся изменения, как работает защита от мошенников, и что делать при блокировке — в материале РИА Новости.Основные положения законаФедеральный закон № 41-ФЗ вводит комплекс мер по защите граждан от мошеннических действий при банковских операциях. Документ дает банкам право временно ограничивать операции клиентов при выявлении признаков потенциального мошенничества."Банк, прежде чем выдать наличные со счета человека через банкомат, будет обязан проверить, не снимает ли человек деньги под влиянием мошенников. При проверке он будет руководствоваться специальным перечнем признаков таких операций (он будет доступен на сайте Банка России). Проверку будет проводить банк, который выдавал человеку карту", — говорится в заявлении регулятора.Закон вступил в силу поэтапно: основная часть положений заработала 1 июня 2025 года, включая расширенные полномочия Росфинмониторинга, а основные механизмы защиты от мошенничества начали действовать 1 сентября.При этом тотальные ограничения не вводятся — лимиты будут применяться избирательно и только при наличии признаков мошенничества. Ограничения затронут тех клиентов, чьи операции привлекут внимание антифрод-систем. Для пользователей, чьи действия не вызывают подозрений, ничего не изменится.По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, ограничение не будет массовой практикой, мера коснется дропперов — тех, кто предоставляет свои счета и карты для обналички похищенных средств.Лимиты на снятие наличных в банкоматах: детали и условияПри выявлении признаков мошенничества банк может установить лимит на снятие наличных в размере 50 тысяч рублей в сутки. Это временная мера, применяемая для защиты средств клиента.Для тех, кого подозревают в посредничестве в мошеннических схемах, — дропперов — будет действовать более строгое ограничение — не более 100 тысяч рублей в месяц.Стандартный период действия ограничений — 48 часов. В течение этого времени банк проводит проверку операции и принимает решение о снятии или продлении ограничений.Банки обязаны незамедлительно информировать клиентов о введенных ограничениях через СМС, push-уведомления, электронную почту или звонок оператора.Что делать при введении ограничений на снятие наличныхТем, кто столкнулся с временными ограничениями на снятие наличных, следует обратиться в банк по горячей линии или лично посетить ближайшее отделение.Алгоритм действий при блокировке банкоматаКрупные банки создают выделенные горячие линии для заблокированных клиентов для оперативного решения вопросов, связанных с ограничениями операций.Признаки мошеннических операций по версии ЦББанк России разработал список признаков, по которым можно идентифицировать потенциально мошеннические операции. Они перечислены в приказе ЦБ от 01.08.2025 № ОД-1765.Основные признаки подозрительных операцийСистема мониторинга фиксирует отклонения от привычного паттерна использования банковских услуг: необычное время проведения операций, нетипичные суммы, нехарактерные получатели переводов.Смена SIM-карты, неожиданная регистрация нового устройства или авторизация из необычного региона могут рассматриваться как признаки компрометации учетной записи.Подозрение вызывают ситуации, когда клиент снимает полную сумму только что полученного кредита или использует кредитные средства нетипичным образом.Система быстрых платежей (СБП) под особым контролем: крупные переводы, особенно незнакомым получателям, могут стать причиной для временных ограничений.Частая смена паролей, ПИН-кодов или другие изменения в параметрах безопасности могут свидетельствовать о попытке захвата аккаунта.Банки отслеживают подозрительные привязки карт к сторонним сервисам и признаки наличия вредоносного ПО на устройствах клиентов.Антифрод-системы банков в действииМногие банки уже используют системы противодействия мошенничеству, но с вступлением закона в силу эти механизмы получат дополнительные законодательные основания. Система "Антифрод" и аналогичные решения помогают анализировать поведение пользователей и выявлять подозрительные схемы. Если обнаруживается проблема, проводится дополнительное исследование для выявления скрытых связей и мошенничества.Использование AI-моделей в банках позволяет выявлять новые схемы мошенничества и адаптировать системы защиты к изменяющимся тактикам злоумышленников.Также банки дают клиентам возможность самостоятельно устанавливать лимиты на операции, что становится дополнительным уровнем защиты.Сервис "второй руки": новая защита от мошенниковНовый сервис позволяет назначить доверенное лицо, которое будет подтверждать крупные операции по счету клиента. Для активации услуги необходимо обратиться в банк с заявлением и указать родственника или друга.Доверенному лицу предоставляется 12 часов на подтверждение операции. Если этого не происходит, транзакция будет отклонена.В первую очередь сервис ориентирован на защиту пожилых людей и других уязвимых категорий граждан, наиболее подверженных мошенническим атакам.Борьба с дропперами: усиленные мерыДропперы — это посредники, которые за вознаграждение предоставляют свои банковские счета и карты для обналичивания похищенных средств, усложняя отслеживание денежных потоков.С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получил расширенные полномочия по мониторингу и блокировке операций подозреваемых в мошенничестве лиц.Создана единая база данных, в которой банки будут фиксировать информацию о подозрительных операциях и лицах, причастных к мошенническим схемам.В случае серьезных подозрений Росфинмониторинг может инициировать блокировку операций на срок до 10 дней для проведения расследования.Статистика мошенничества в РоссииПо данным Центробанка, за первые шесть месяцев 2025 года ущерб от действий кибермошенников составил 13,1 миллиарда рублей.Основными каналами мошеннических действий остаются мобильные приложения, банковские карты и система быстрых платежей.Наблюдается усложнение мошеннических схем, рост технической подготовленности злоумышленников и более целенаправленный выбор потенциальных жертв.Стратегии защиты личных финансовДля защиты денежных средств эксперты рекомендуют использовать следующие методы:Мнения экспертов и прогнозыЮристы отмечают, что новый закон создает баланс между защитой интересов клиентов и необходимостью оперативного реагирования на мошеннические действия.Эксперты в области кибербезопасности прогнозируют снижение объема успешных мошеннических операций на 30-40% в течение первого года действия закона.При этом, основной проблемой может стать большое количество ложных срабатываний антифрод-систем, что потребует настройки алгоритмов и обучения персонала банков.Ожидается интеграция биометрических данных в системы защиты и развитие межбанковского обмена информацией о мошеннических схемах.Международный опыт борьбы с банковским мошенничествомВедущие мировые финансовые институты внедряют системы распознавания поведенческих паттернов и биометрической идентификации для защиты клиентов от мошенничества. Международный опыт демонстрирует важность сочетания технологических решений с финансовой грамотностью населения и оперативным обменом информацией между банками.

https://ria.ru/20250821/priznaki-2036666218.html

https://ria.ru/20250826/kibermoshennichestvo-2037600995.html

https://ria.ru/20250611/droppery-2022306732.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, финансы, безопасность, центральный банк рф (цб рф), мошенничество