Редактору URA.RU предъявили новые обвинения
13:41 02.09.2025
Редактору URA.RU предъявили новые обвинения
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Следствие по делу редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова о даче взятки должностному лицу завершено, ему предъявлены новые обвинения, сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Герасимова. "Дениса Аллаярова и защитников уведомили об окончании следствия. Предъявление нового обвинения связано с тем, что по мнению следствия, якобы имеются еще эпизоды. Защитники подали жалобу в прокуратуру, так как убеждены, что окончание следствия преждевременно. Следствие отказало в удовлетворении всех ходатайств защитников и Дениса Аллаярова", - сказала Герасимова. В издании URA.RU отметили, что теперь вменяемая Аллаярову сумма взятки увеличилась с 20 до 120 тысяч рублей. Редакция издания считает, что "взятками" следствие называет переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете. При этом, по заявлению редакции, экс-полицейский Андрей Карпов, являющийся, по данным URA.RU, родным дядей Аллаярова, действительно получал деньги, но от другого представителя прессы. В URA.RU заявили, что изучая сведения о движении денег по счетам Аллаярова и его семьи, адвокаты выяснили, что на карточки матери и жены Карпова регулярно поступали деньги от журналистов, но не URA.RU, где работает Денис, а другого известного екатеринбургского СМИ. Ранее Герасимова заявляла РИА Новости, что доказательства передачи денег Аллаяровым отсутствуют в материалах его уголовного дела, а есть лишь "донос дяди". Свою вину Аллаяров не признает. Обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня, в офисе изъяли технику и документы из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей, сообщали РИА Новости в силовых структурах. Суд арестовал Аллаярова 6 июня. В тот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест.
происшествия, урал, ura.ru
Происшествия, Урал, Ura.ru
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости / Ирина Семенова
Перейти в медиабанк
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Следствие по делу редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова о даче взятки должностному лицу завершено, ему предъявлены новые обвинения, сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Герасимова.
"Дениса Аллаярова и защитников уведомили об окончании следствия. Предъявление нового обвинения связано с тем, что по мнению следствия, якобы имеются еще эпизоды. Защитники подали жалобу в прокуратуру, так как убеждены, что окончание следствия преждевременно. Следствие отказало в удовлетворении всех ходатайств защитников и Дениса Аллаярова", - сказала Герасимова.
Полицейский Александр Аблаев, проходящий по делу главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, в зале суда - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Полицейский из Краснодара признал вину во взятке по делу главреда Baza
8 августа, 11:34
В издании URA.RU отметили, что теперь вменяемая Аллаярову сумма взятки увеличилась с 20 до 120 тысяч рублей. Редакция издания считает, что "взятками" следствие называет переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете. При этом, по заявлению редакции, экс-полицейский Андрей Карпов, являющийся, по данным URA.RU, родным дядей Аллаярова, действительно получал деньги, но от другого представителя прессы.
В URA.RU заявили, что изучая сведения о движении денег по счетам Аллаярова и его семьи, адвокаты выяснили, что на карточки матери и жены Карпова регулярно поступали деньги от журналистов, но не URA.RU, где работает Денис, а другого известного екатеринбургского СМИ.
Ранее Герасимова заявляла РИА Новости, что доказательства передачи денег Аллаяровым отсутствуют в материалах его уголовного дела, а есть лишь "донос дяди". Свою вину Аллаяров не признает.
Обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня, в офисе изъяли технику и документы из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей, сообщали РИА Новости в силовых структурах.
Суд арестовал Аллаярова 6 июня. В тот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест.
Денис Аллаяров - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Свердловскому редактору URA.RU грозит срок до 8 лет
5 июня, 18:28
 
ПроисшествияУралUra.ru
 
 
