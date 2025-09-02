https://ria.ru/20250902/obvineniya-2039078476.html

Редактору URA.RU предъявили новые обвинения

Редактору URA.RU предъявили новые обвинения - РИА Новости, 02.09.2025

Редактору URA.RU предъявили новые обвинения

Следствие по делу редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова о даче взятки должностному лицу завершено, ему предъявлены новые обвинения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Следствие по делу редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова о даче взятки должностному лицу завершено, ему предъявлены новые обвинения, сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Герасимова. "Дениса Аллаярова и защитников уведомили об окончании следствия. Предъявление нового обвинения связано с тем, что по мнению следствия, якобы имеются еще эпизоды. Защитники подали жалобу в прокуратуру, так как убеждены, что окончание следствия преждевременно. Следствие отказало в удовлетворении всех ходатайств защитников и Дениса Аллаярова", - сказала Герасимова. В издании URA.RU отметили, что теперь вменяемая Аллаярову сумма взятки увеличилась с 20 до 120 тысяч рублей. Редакция издания считает, что "взятками" следствие называет переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете. При этом, по заявлению редакции, экс-полицейский Андрей Карпов, являющийся, по данным URA.RU, родным дядей Аллаярова, действительно получал деньги, но от другого представителя прессы. В URA.RU заявили, что изучая сведения о движении денег по счетам Аллаярова и его семьи, адвокаты выяснили, что на карточки матери и жены Карпова регулярно поступали деньги от журналистов, но не URA.RU, где работает Денис, а другого известного екатеринбургского СМИ. Ранее Герасимова заявляла РИА Новости, что доказательства передачи денег Аллаяровым отсутствуют в материалах его уголовного дела, а есть лишь "донос дяди". Свою вину Аллаяров не признает. Обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня, в офисе изъяли технику и документы из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей, сообщали РИА Новости в силовых структурах. Суд арестовал Аллаярова 6 июня. В тот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест.

