Украинские войска пять раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... 02.09.2025

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Пять вооруженных атак на горловском направлении. Всего выпущено шесть единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении управления. Как отмечается, сведения о пострадавших в понедельник мирных жителях не поступали. Поступили сведения о ранении 25 августа мирного жителя в Максимильяновке Кураховского муниципального округа. За предыдущие сутки на территории республики было зафиксировано два обстрела.

